AIT臉書慶40週年--那些年我們一起參加過的AIT活動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為了迎來40週年慶，美國在台協會（AIT）在臉書發起「那些年我們一起參加過的AIT活動」，邀請民眾分享生命中曾與AIT有過交集的點點滴滴，若分享的照片意義非凡，還有機會公開展出。

民眾可於5月28日前，在活動頁面留言並附上照片，分享曾參與過的AIT活動。內容須包括活動時間、地點，以及對參與者的特殊意義，並加上標籤#AITMemories，就能獲得有AIT內湖新館圖樣的特別小禮物。

若主辦單位認為分享的照片彌足珍貴，甚至有機會在新館和即將推出的「AIT@40 -- 1979年後美台關係展」中展出。

貼文也列舉過去40年來AIT致力深化美台夥伴關係所舉辦的各式活動，包括划龍舟比賽、美國音樂出訪計畫之大安森林音樂會、行動數位書車至偏鄉學校服務、AIT官員至校園演講、學生簽證日等。

根據AIT新聞稿，內湖新址訂於6月22日舉行開幕，位於內湖金湖路的新館，將是兼顧科技與環境考量的建築，佔地6.5公頃，距捷運內湖線內湖站只有幾分鐘的路程。

新址包含一棟辦公大樓、停車場和附屬建物，將容納AIT所有機構，包括美國文化中心、商務組、華語學校、及農業貿易辦事處，將首度在同一個地點辦公。