夏威夷火山噴發　恐持續噴發數月 

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國夏威夷州的大島（Big Island）當地時間4日12時32分發生規模6.9強震，觸發附近幾勞亞火山（Kilaueaa Volcano）噴發，當地政府已緊急撤離附近住宅區的居民。隨著岩漿流入住宅區還吞噬房屋，加上二氧化硫的釋出恐危害人體健康，當地政府持續密集監控火山活動。

《法新社》（AFP）報導，夏威夷火山觀測站（Hawaii Volcano Observatory）於6日發布新聞稿表示，5日晚間發現8處新的熔岩裂縫，這些新裂縫都位於Leilani Estates住宅區。

另外，美國地質調查局（USGS）也在當日發現有新裂縫，但表示「沒有熱氣與煙」噴出。

綜合媒體報導，自上周開始夏威夷火山觀測站（Hawaii Volcano Observatory）已分別在3日與4日記錄二起地震，分別是規模5與規模6.9，而最後一起地震引發幾勞亞火山的噴發，更是自1975年來最強地震。另外接下來的48小時，專家也測到150多起地震，規模2到3不等，鄰近火山口不到5公里處，也有22起規模3的地震。

科學家預測，當地將出現更多火山噴發活動、更多地震，時間可能長達「好幾週，甚至好幾個月」。

美國地質調查局（USGS）表示，距離火山19公里的地點也出現幾處新的熔岩裂縫。

火山噴出的氣體讓附近地區的硫磺氣體濃度驟升至危險水平，近2,000名住戶被迫離開家園，所幸目前還沒有人員傷亡的報告。