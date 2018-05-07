北韓外交部公開指責美國　川金會恐胎死腹中？

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川金會即將登場，但在此關鍵時刻，北韓外交部卻突然發表聲明，譴責美國，動搖今（2018）年以來，國際社會與北韓良性互動的循環，可見金正恩到底會不會和川普見面，可能還是未知數。

南韓《朝鮮日報》報導，北韓外交部發言人告訴國營通訊社《朝中社》，美國維持對北韓壓力，並無法解決任何問題，並指控川普以北韓人權等問題為藉口，在朝鮮半島上，部署戰略性武器。

報導指出，北韓當局直接具名發表批評美國言論，是川普在3月同意舉行川金會後第一次。之前爲了維持雙邊良性互動，北韓就算對美國行爲有所不滿，也都透過《朝中社》等官媒代爲傳聲。《朝鮮日報》分析，金正恩可能在暗示，美國也要對川金會示出相對誠意。

報導引述外交界内部人士消息，表示美國和北韓，最可能在制裁及人權問題上，產生爭執，並分析川普多次揚言取消川金會，可能也是北韓外交部聲音硬化的原因。

另外，《朝鮮日報》引述日本《朝日新聞》報導，表示金正恩曾在2月7日，行文黨地方組織，表示「不會有第二次苦行軍」。報導回顧，當時中國正式決定參與國際社會對北韓的制裁，讓地方黨部擔憂是否會有「第二次苦行軍」。報導指出，金正恩由於害怕動搖擴大，而行文安撫。所謂「苦行軍」，是指1994年到1998年，北韓經濟崩盤，爆發全國性飢荒。外界估計，當時最多可能有數百萬人死亡。

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