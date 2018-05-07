【海軍儀隊出國比賽】阿美族女婿蘇祈麟　等10年終於如願

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）​28歲海軍儀隊上兵蘇祈麟近日與各國選手同台競技，這也是國內三軍儀隊，首次有隊員著軍服出席國際賽。蘇祈麟獲獎消息傳來，海軍司令黄曙光上將特別致電道賀，心情激動的蘇祈麟則說：這份榮耀要與國人共享！

台灣時間6日，蘇祈麟以完美技巧闖進個人組決賽，並在決賽中大秀高難度動作、接著又戴上眼罩矇住雙眸，進行拋、接槍等，高超技術搏得滿堂彩，現場歡呼尖叫聲不斷。

中央社

服務於海軍勤務大隊警衛連的蘇祈麟，19歲當兵加入空軍儀隊，退伍後始終忘不了對操槍的熱情，決定加入海軍儀隊成為職業軍人。他的表現優異，在民國104年和105年三軍儀隊槍法評鑑，都拿下個人組第一名。



根據中央社報導，大約10年前蘇祈麟就已經注意到「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）這個業內出名的比賽，但穿著軍服出國沒有那麼容易，需要上級批准，加上預算問題，這個夢想在蘇祈麟心裡擱了近10年。

蘇祈麟去年向國防部申請出國比賽。今年初，時任國防部長馮世寬相當支持，因此軍隊願意放行，並由國防部補助蘇祈麟的機票和住宿，希望看到他為國爭光。

翻攝「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」臉書

這次出國比賽，蘇祈麟的太太和一支幕後團隊也隨行，默默支持著他。幫他攝影、po文、在臉書開直播，與網友們一同分享喜悅！

「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」在臉書po出比賽實況，引起網友熱烈回響

比賽時現場的空氣凝結， 彷彿都可以聽到選手的呼吸聲， 一旁握著相機的我們手都跟著發抖， 肩上扛著台灣代表的壓力， 那一刻真的讓人感覺快要窒息， 預賽時雖然失誤了， 但那股奮戰的精神真的讓我們感到驕傲與動容， 結束後眼淚真的是奪眶而出。 還好在決賽時， 祈麟頂住壓力， 沒有失誤的完成所有高難度的操作， 全場歡聲雷動， 美國的選手都一一向前擁抱獻上祝福。 其中一位選手說：『我們的表演已經為他們注入了一股新的 力量，他們看過了從未見識過的表演方式，很感謝我們能夠 來參加這個賽事，讓這個比賽更加精彩』。

確實，不管蘇祈麟的名次為何，這次比賽的意義遠遠超過了勝負之爭，毫無保留地展現了台灣的精神與特色。

網友在臉書熱情的回應與留言，也讓人感動：

★謝謝整個團隊讓世界看見臺灣，辛苦了! ★海軍之光！臺灣之光！ ★前三名雖然沒有，但是特別獎的頒獎順序排在前三名之後，其意義已經不言而喻了，或許是政治的因素，也或者是其他因素，委屈你了，代表中華民國的你，辛苦你了，代表中華民國國軍的你，謝謝你，代表台灣的你，謝謝你。 ★參與此次比賽的團隊工作人員們……你們辛苦了！

台灣因你們而放大~

《自由》報導，為了比賽，蘇祈麟耗費好幾週時間，研究國外儀隊動作，再自行想出一套槍法與走位，每天起碼練習2至3小時，肩膀、大拇指還因此脫臼、走位，甚至壓力大到失眠。不過他憑著驚人意志力咬牙苦撐，就是希望讓國軍儀隊登上世界舞台，而他也終於成功了。

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