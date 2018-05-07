(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)對學習統計學、計量經濟學、和深度學習等大數據相關知識的人來説，高效能但免費的程式語言R和Python，可說是不可或缺的利器。然而，由於R和Python差異甚大，因此學習者通常得費一番工夫，才能同時掌握兩者。但媒體報導，R和Python的設計者，有計劃整合這兩個程式，讓使用者可以輕鬆地將其中一個程式的知識，應用到另一個程式上。

美媒《Quartz》報導，R和Python這兩個免費程式語言，是數據科學界的雙雄，學術界以及Google和Facebook等公司，都高度依賴R和Python，進行大數據分析作業。但R的開發者Hadley Wickham，以及Python的開發者Wes McKinney認爲，兩個語言不一定處於競爭關係，並表示雙方有充分合作空間，能造福數以百萬計的使用者。

R（左）和Python之標誌（維基百科）

上個（4）月，McKinney設立了Ursa Labs，希望讓數據科學家能夠更輕鬆地，與使用不同程式語言的人合作，並避免開發者在橫跨語言時，踫到不必要的麻煩。例如估計簡單回歸方程式時，R可以直接執行運算任務，但Python則必須先啓動statsmodels套件，且程式碼也有異。因此，根據《Quartz》，Ursa Labs希望創建新準則，讓兩種語言，能更簡單共享數據和程式碼，甚至讓最有效率的程式碼編寫方式，適用到所有常用語言上，包含其他開放性語言，例如Java和Julia，以提高使用者分析數據時的效率。

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安裝Python的方式，則較爲複雜，可參考這裡

兩大免費大數據程式將整合 造福百萬資訊分析師