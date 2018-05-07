【最新】海軍儀隊蘇祈麟　在世界錦標賽榮獲第四名與特別獎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵，5日出發前往美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），與來自各國36名選手同台競技後，進入前8強。

台灣時間今(7日)晨決賽後，進行頒獎典禮，蘇祈麟榮獲「創辦人特別獎」。

中央社報導，前8強台灣時間今天清晨再次進行比賽，評審打完分數後，在台灣時間上午7時開始頒獎。蘇祈麟的分數雖然排名第四(2070分)，未獲得個人組前3名，但榮獲創辦人特別獎。

這項比賽的滿分為3000分，前三名的分數依序為(1)2112，(2)2083，(3)2081分。

​蘇祈麟獲得的Constantine H. Wilson獎，是以New Guard America創辦人命名的獎項。國防部發言人臉書也留言給蘇祈麟說

你以國家為榮，國家以你為榮

有網友認為，特別獎的意義不言可喻，甚至可說超越所有名次。

翻攝「Triangle Studio 三角鐵影像工作室」臉書

蘇祈麟4月30日前往美國，參加5月5日的「世界儀隊錦標賽」個人組比賽，這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際比賽，蘇祈麟希望用自己的技能「讓世界看到台灣」；現任國防部長嚴德發6日也特別錄製影片，隔海為他加油打氣，「國軍以你為榮，你是最棒的！」。

日前海軍司令黃曙光(如下)特別與官兵錄製加油影片，為人在異鄉的蘇祈麟打氣，讓蘇祈麟(下圖中)感動落淚。

以上翻攝自海軍臉書專頁