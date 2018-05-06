推廣熱氣球產業 臺東縣府深入校園辦講座

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）為了熱氣球產業在臺東向下扎根，臺東縣政府從2014年開始舉辦「臺東縣國小學童熱氣球推廣教育」課程，從縱谷線到南迴線共巡迴超過20間學校，今年將邁入第5年，將針對未曾到訪的南迴學校，啟動熱氣球深入校園活動，共計辦理三場次熱氣球校園巡迴講座。

熱氣球推廣講座將由縣府培訓飛行員推廣解說，讓學生認識熱氣球起源、基本構造飛行原理、天侯限制及臺東熱氣球發展史；接著由飛行員實際操作熱氣球，讓學生零距離體驗熱氣球的魅力～透過在地推廣教育深耕，期許熱氣球知識擴散到台東各個角落，讓孩子都能成為台東熱氣球小小解說員和熱氣球的最佳代言人！

臺東空域是臺灣唯一核准之熱氣球空域地區，2011年起臺東熱氣球活動掀起臺灣瘋熱氣球的風潮，迄今(107年)縣府共培訓出12位合格飛行員並擁有11顆熱氣球；熱氣球活動不止國內強強滾，更以球會友在國際交流，並獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選世界12處令人驚艷的熱氣球嘉年華活動。

2018台灣國際熱氣球嘉年華將於6月30日至8月13日舉行。最具特色的光雕晚會，除了三仙台及太麻里結合曙光、大坡池呈現湖光倒影，今年還新增志航基地、台東大學，要讓戰鬥機及世界八美之首的圖書館，與熱氣球相互輝映。力邀各國知名造型球歡聚鹿野高台。救世基督像、「神偷奶爸」小小兵、「天外奇蹟」熱氣球、全球首度亮相的英國鬥牛犬和台灣觀光大使「喔熊」等總計39顆造型球，這樣的精彩與感動，就在台東！