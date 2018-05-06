印尼航空把桃園機場列中國 駐處要求更正

（中央社記者周永捷雅加達6日專電）中國要求外國航空公司不得將台灣標註為國家，國營的「印尼航空」把桃園機場列為「中國，台灣桃園國際機場（台北）」。駐印尼代表處已要求「印尼航空」更正。

根據白宮5日所發的聲明，今年4月25日，中國交通運輸部民用航空局致函36家外國航空公司，包括美國的聯合航空及美國航空，要求這些業者在網站及促銷文案上改變對台灣、香港及澳門的標示，以符合中國共產黨的標準。

記者今天上網搜尋，國營的「印尼航空公司」（Garuda Indonesia）官方網站上將桃園機場標註為「中國，台灣桃園國際機場」（Taiwan Taoyuan International Airport（TPE）, China），將桃園機場與中國如廣州等城市的機場歸類在中國之下。

記者發訊息給印尼航空公關部門經理伊克山（Ikhsan Rosan）詢問印尼航空是否受到來自中國方面的壓力？至截稿為止，伊克山都回覆記者詢問。

駐印尼代表處官員表示，代表處已主動接洽印尼航空，要求更正印尼航空網站上對桃園國際機場的分類，預計很快會獲得正面回應。

2016年8月，印尼國門雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）落地簽證資訊看板上標示可辦理落地簽證的國家，將台灣（Taiwan）照英文字母排在T字母開頭，國旗是中華民國青天白日滿地紅，但國名是用貼紙貼上Chinese Taipei（中華台北）。

蘇卡諾哈達國際機場管理公司PT Angkasa Pura II的公關主管哈爾魯（Haerul）當時接受中央社記者訪問時坦承是工作人員的疏失，隨後立即更正， 把機場「落地簽證」看板上的國家資訊中的Chinese Taipei改成Taiwan。