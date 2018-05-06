寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳推【春和義賞】12道新品主菜

時序入春，萬物甦醒之際，正是適合品嚐新味美饌的時刻。寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於 4 月 1 日起推出 12 道全新春季主菜，重量級新主菜包含「 炭烤美國紅櫻豚梅花」 、 「黑松露帕瑪火腿雞肉捲」、「清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬」、「伊比利豬僧帽肌」、「香煎澳洲銀鱸國寶魚」、「 36 小時低溫烹調美國特選安格斯牛小排」、「 澳洲 M9 和牛紐約客」 等海陸佳餚，每道 NT$1,280+10% 起 ，更可無限享用餐檯上豐富多元的義式冷熱開胃菜、當季新鮮蔬果沙拉、時令生鮮魚貝類及精緻手工甜點，大大滿足饕客們的口腹之慾。此外，為提供賓客更尊榮的極致享受， La Farfalla 義式餐廳融入 Fine Dining 餐廳細膩精緻的概念，於 2018 年 4 月 1 日起調整供餐形式，將主菜份量大幅升級，並首次以位上的形式於平日晚餐及假日午晚餐時段為賓客獻上海陸雙享「季節冷前菜」乙份 ，於長瓷碟盛裝西班牙頂級夢幻食材伊比利火腿與特選當季現流活龍蝦，火腿的鹹香搭配清甜紅酒凍，入口後伊比利豬獨有的橡實芬香盈滿鼻間，令人食指大動；此外同步以清蒸活龍蝦為味蕾揭起另一波高潮，大口品嚐蝦肉的彈牙鮮甜，搭配爽口的青醬及鮭魚卵的鹹鮮，多層次的食感為美好春日揭起華麗序幕！ 詳情及訂位請洽詢寒舍艾麗酒店 La Farfalla 義式餐廳 (02)6631-8060 或至 humblehousehotels.com 。

絢色珍饈盈滿春 山野鮮味覺春蕾

春風輕撫，為沉寂已久的大地帶來盎然生機。 La Farfalla 義式餐廳 主廚蔡世上堅持以遵循季節更迭變換食材的料理哲學，精挑各地優質食材，包含彈牙飽滿的台灣在地石斑魚、自然純淨的美國紅櫻豚、西班牙國寶級食材伊比利豬、加拿大活龍蝦、義大利黑松露等珍饈食材，融和春季新鮮蔬果佐以各式特調醬汁， 即日起推出 12 道春季新主菜，每道 NT$1,280+10% 起，以豐盛的盤飧佳餚滿足初醒的挑剔味蕾。

「黑松露帕瑪火腿雞肉捲」 選用無抗生素自然放養的台灣純淨雞種，將帕瑪火腿、大量菌菇及黑松露包裹於鮮美雞腿肉中，以慢火蒸煮再將外皮煎至酥脆金黃，蘸取透著甜香的波特酒醬汁，醇厚香氣在口中慢慢溢散開來； 「炭烤美國紅櫻豚梅花」 選用自然成長的美國紅櫻豚，透著紅櫻色澤的肉質細膩甜美且充滿香氣，以舒肥法真空低溫烹調使肉質更加軟嫩，再以鐵板烙上炭烤烙紋，令表皮焦香金黃，淋上濃郁柔順的金桔蜂蜜奶油醬，入口後豐沛肉汁徜徉於舌尖； 「伊比利豬僧帽肌佐柳橙蘋果醬」 使用西班牙國寶級食材伊比利豬，並特選每隻豬僅有約500公克的僧帽肌部位入饌，其肉質軟嫩多汁，入口後散發著淡淡的橡實香氣，襯佐果香馥郁的柳橙蘋果醬汁，在口舌間留下難忘餘韻。

輕捎暖洋春饗意 醇美鮮味惹人醉

「清蒸石斑魚佐西班牙香腸甜蝦醬」 嚴選高品質的台灣石斑魚，以清蒸凝聚濃縮石斑的自然甘甜，並完美保留了膠滑彈嫩的口感，與鹹香微酸的特製醬汁相呼應，綻放春日迷人清新風采； 「香煎澳洲銀鱸國寶魚」 將有貴妃魚美稱的澳洲國寶魚以小火煸至魚皮酥香脆口，巧妙地烘托銀鱸的彈滑豐腴口感，佐以散發柑橘清香的葡萄柚奶油醬，極其甘美的滋味令人回味不已； 「香煎加拿大活龍蝦襯千層洋芋」 選用深受饕客喜愛的加拿大活龍蝦以高溫煎烤的方式保留肉質的彈潤鮮味，豪邁淋上柔滑起司醬包裹住鮮甜海味，鹹香爽口中透著馥郁奶香，完美融合的滋味令人欲罷不能。