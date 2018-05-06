身披「反攻大陸」值星帶惹禍？　中國GQ新任總編24小時內遭撤換

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國版《GQ》也就是《智族GQ》雜誌，4日在官方網站明顯位置，發布中英文公告，表示要任命《智族GQ》主筆與編輯副總監曾鳴，為新任編輯總監。即將赴中國履新的台灣《GQ》雜誌總編輯杜祖業（英文名Blues To），則因「個人原因」，不予聘用。

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以上 翻攝中國《智族GQ》官網

​​綜合《自由》與《蘋果》報導，杜祖業可能是因為3日在台灣《GQ》歡送會上，被同事開玩笑，披上了一條「反攻大陸」的值星帶，才因此被撤換。

這也意味，此項人事異動是在短短24小時內做成。報導指出，讓時尚媒體集團康泰納仕（CONDÉ NAST）改變人事決策的原因，可能就是歡送會上這個無心的玩笑。

杜祖業身披「反攻大陸」值星帶，並與台灣康泰納仕總經理的合照，隨著社群媒體傳遞，很快就在中國媒體人的群組傳播。

報導認為，中國康泰納仕管理層可能因此得知消息，而在極短時間內做出了「撤換杜祖業」的決定。

中國對媒體管控日趨嚴格，「不能冒任何政治風險」的社會氛圍，由此可以想見。

而台灣GQ的官網，截至《台灣英文新聞》今天(6日)發稿前，仍可查詢到杜祖業的相關文章和資訊。頭銜分別是「GQ台灣總編輯」以及GQ「全媒體總編輯」(如下圖)。