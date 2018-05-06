海軍儀隊隊員•躋身國際賽8強　蘇祈麟高喊「我愛台灣」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）我國海軍儀隊隊員蘇祈麟，美東時間5日在「世界儀隊錦標賽」中，入圍8強。蘇祈麟說，完成比賽感覺很棒，「都快哭了」，他還以英文大喊「我愛台灣」。



服務於海軍勤務大隊警衛連的蘇祈麟，5日參加在美國佛羅里達州岱托納海灘（Daytona Beach）舉行的「世界儀隊錦標賽」個人組比賽。這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服，參與國際比賽。與來自世界各國36位選手同台競技，並成功晉級八強決賽。

預賽時，蘇祈麟因為太過緊張，兩度掉槍，讓他一度擔心無法入圍決賽。所幸他並未受到失誤影響，冷靜且漂亮地完成後頭的動作，順利入圍最後8強。8強競賽結果將在美東時間6日出爐。



中央社引述蘇祈麟受訪時說，雖然預賽有些小失誤，但決賽時成功完成所有動作，讓他很開心。他也在退場時，向現場觀眾以英文大喊：I love Taiwan（我愛台灣），蘇祈麟說，「都快哭了」，很開心完成這場比賽。

在蘇祈麟比賽前夕，上周五(5月4日) 中華民國海軍臉書專頁，特別po文並附上一段影片，片中包括長官與同袍，都為他加油（海軍加油影片，請見文末)

代表我國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship)的海軍儀隊蘇祈麟上兵，將於5月6日凌晨1時（美國時間5月5日）實施比賽。這是我國三軍儀隊首度有官兵穿著軍服參與此賽事。

為此，司令黃曙光上將與官兵代表特別錄製加油影片，期盼蘇祈麟上兵秉持「全力以赴，讓海軍躍上國際舞台、讓世界看到中華民國」的信念，獲得佳績，為國爭光，榮耀海軍。

海軍儀隊隊員蘇祈麟，5日在美國參加「世界儀隊錦標賽」。中央社

蘇祈麟對中央社說，從小自己的路都是由父親決定，操槍是他人生第一次由自己選擇，儘管許多人不看好，覺得他在做傻事，但他仍然想回去練習操槍。

篤信宗教的他，出國前還特別到鶯歌天地廟拜拜，祈求神明保佑他能拿下好成績。

他說，這次出國比賽，希望能讓外國人看到台灣人的操槍技術。蘇祈麟坦言，預賽時很緊張，發生失誤的當下，他告訴自己不要緊張，並且靠後頭的高難度動作拿高分。當大會宣布預賽名單，知道自己能以第8名進入預賽，他真的覺得很開心。



蘇祈麟說，連去年冠軍選手都看好他的表現，認為他有奪冠機會，「被認同真的很開心」。



這次到美國，蘇祈麟也交了不少朋友。很多國外選手都覺得他的服裝很漂亮，也認為台灣的基本動作很特別。