停辦逾10年　南島民族論壇8月重啟

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）停辦超過10年的「南島民族論壇」（Austronesian Forum）將於今年8月1日重新啟動。

根據原住民族委員會發布的新聞稿，外交部及南島地區12國駐臺使節代表於週五（4）在臺北召開「重啟南島民族論壇會前會」，由原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）主持，與各國代表共同研商後，確定在今年8月1日重啟南島民族論壇。

原民會指出，會議中各國使節代表就未來強化南島民族論壇的實質交流，進一步提供想法，更建議將非政府組織參與、氣候變遷、社區培力、多元族群、傳統領袖，以及擴大參與國家等議題，納入後續合作的方案。

會議中也同意將南島民族論壇作為南島區域的常設組織，執行各項合作發展計畫，並在論壇下成立分工小組，就相關議題進行更密集的跨國合作。

此外，夏威夷代表也建議，2020年的南島民族論壇，可以結合同年在夏威夷舉辦的太平洋藝術節（Festival of Pacific Arts，FESTPAC），併同進行。

夷將·拔路兒也表示，去（2017）年陪同總統蔡英文出訪太平洋友邦三國（馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島），今（2018）年1月獲蔡總統派任特使，出訪諾魯與吉里巴斯兩國，期間深刻發現臺灣原住民族與南島民族在語言及文化上的高度相似性，也驗證了過去學術界不斷指出南島語族的起源地為臺灣的說法。

夷將·拔路兒進一步指出，基於這樣特殊的連結，期盼藉由南島民族論壇的重啟，建立南島區域交流網絡，用南島民族的智慧，共同面對現代化的環境與挑戰。

根據原民會資料，南島民族論壇緣起於2002年，12個南島語族國家在「南島民族領袖會議」中共同簽署的「南島民族領袖臺北宣言」，成為推動南島民族組織架構的共識。

南島民族論壇於2008年正式在帛琉成立永久總部，並在臺灣設立秘書處，惟因同年臺灣政黨輪替，以致政策並未延續。

原民會表示，前（2016）年8月，立法院組團參加第46屆亞洲太平洋國會議員聯合會時，由立法委員谷辣斯（Kolas Yotaka）代表我國提案「籲請APPU（Asian-Pacific Parliamentarians’ Union）會員國共同合作，建立區域內南島民族論壇」，此案全場無異議通過，納入決議事項，也成為重啟南島民族論壇的一個重要契機。