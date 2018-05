【WOW!】「尤達大師不在」　總統府神秘嘉賓迎接星戰迷

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)100多位星戰迷日前打扮成電影《星際大戰》中的各個角色拜訪總統府,曾因為《時代》雜誌封面,被網友評為長得像尤達大師的總統蔡英文不在家,由副總統代表總統府,歡迎「外星的朋友」來作客。

台灣的星戰迷4日受邀到總統府參觀,風暴兵則在總統府憲兵帶領下,前往西大門衛兵交接,守衛總統府。中央社

「衛哨警戒!」中央社報導,由於5月4日是世界星戰日,

一大早反叛軍攻占總統府,帝國軍為了保衛總統府,在總統府前和反叛軍打了起來,尤達大師不在家,絕地武士、R2D2、邱巴卡、莉亞公主以及來自各星球的物種在旁緊張觀戰。



陳副總統說,這是他「第一次在總統府接待來自地球以外的朋友」。照片來源:總統府提供​

副總統陳建仁(中)手持光劍與星戰迷會面。中央社

打扮成尤達大師的星戰迷(左)頗受矚目。中央社

星戰迷們個個精心打扮。莉亞公主的火辣裝扮,更是引起騷動。中央社

其實這是100多位台灣的星戰迷,在4日當天打扮成星際大戰各個角色參觀總統府。首先由扮成反叛軍飛行員以及帝國軍的星戰迷,在西大門和憲兵共同站哨(如上圖),引起路過民眾好奇,紛紛拿起手機拍照。

隨後由副總統陳建仁,在新聞中心和星戰迷們會面。中央社報導現場情形時指出,

陳副總統說,這是他「第一次在總統府接待來自地球以外的朋友」,不管大家花了多少時間到地球來,他都代表總統府歡迎大家;台灣在地球上是個美麗的地方,有豐富自然和人文資源,if you all come in peace,歡迎大家來作客。



陳副總統幽默表示,總統府的「尤達大師」不在,他要引用尤達的話“size matters not”,台灣比想像中來得大,今天是5月4日,對一般人來說是普通日子,這是全球星戰迷一定要慶祝的原力日,“may the force be with you”。

最後所有星戰迷和陳副總統合照,並再度高喊“may the force be with you always”。

《蘋果》報導指出,蔡英文總統當天在桃園參訪,致詞時她也提到,5月4日是星際大戰日,剛好考察亞洲矽谷的行程,也很有科技感,所以要用一句話來祝福大家「 May the force be with you,台灣AIOT加油」引起現場一陣笑聲。



根據中央社報導,本名蔡榮洲的「馬可多」是此次活動主辦人,他說,星際大戰最有名的一句話就是“may the force be with you”,取諧音聽起來很像5月4日,因此每年的5月4日就是全球星戰迷會一起慶祝的日子。



馬可多說,他號召星戰迷在每年5月4日拜訪一個特殊的地方,已經很多年,他想把台灣星戰迷介紹給世界知道,今年他在想,什麼是最能代表台灣的地方呢?「就是總統府了!」



馬可多說,過去幾年他們去過京華城、中正紀念堂、華山藝文中心,今年申請拜訪總統府,他也擔心不會成功,想了好幾個備案,最後申請成功。

「真的超爽的、興奮到睡不著,很怕醒過來是一場夢,這過程實在太夢幻了」。

總統府4日也針對星戰粉絲團到總統府參觀,補充說明指出:

一、日前總統府接到星戰粉絲團申請來府參訪一事,基於總統府平日即有開放參訪,因此總統府依照相關規定,安排星戰粉絲團入府參訪。該參訪團人員與道具之入府程序,皆依規定進行安全檢驗,確保維安無虞。

二、經與星戰粉絲團聯繫後得知,該參訪團將以cosplay的裝扮入府參觀。由於正逢5月4日星戰日,因此總統府協助安排採訪點,以利媒體採訪。經協調後,該參訪團的coser(編按: 有時也稱為cosplayer)以正經又詼諧的方式,模擬總統府憲兵戍衛工作,象徵性的共同守護總統府安全。

此外,星戰迷更特別推派帝國軍和反抗軍兩種在電影中對立的角色,共同攜手守護總統府的維安,格外有意義。相關規劃事先皆與總統府警衛室進行安全事項的確認,本府既有安全規劃以及站崗軍警皆維持既有人數,確保本府安全工作如常。

三、副總統以神祕嘉賓的身分歡迎該參訪團,除了表達總統府開放給人民的精神外,也對於coser的各種創意呈現表示肯定。cosplay是年輕世代的熱門活動,我們歡迎他們的創意和年輕氣息,來豐富總統府開放空間的元素。

▼星戰迷在總統府取景拍照。中央社