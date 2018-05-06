【WOW!】「尤達大師不在」　總統府神秘嘉賓迎接星戰迷

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）100多位星戰迷日前打扮成電影《星際大戰》中的各個角色拜訪總統府，曾因為《時代》雜誌封面，被網友評為長得像尤達大師的總統蔡英文不在家，由副總統代表總統府，歡迎「外星的朋友」來作客。

台灣的星戰迷4日受邀到總統府參觀，風暴兵則在總統府憲兵帶領下，前往西大門衛兵交接，守衛總統府。中央社

「衛哨警戒！」中央社報導，由於5月4日是世界星戰日，

一大早反叛軍攻占總統府，帝國軍為了保衛總統府，在總統府前和反叛軍打了起來，尤達大師不在家，絕地武士、R2D2、邱巴卡、莉亞公主以及來自各星球的物種在旁緊張觀戰。



陳副總統說，這是他「第一次在總統府接待來自地球以外的朋友」。照片來源：總統府提供​

副總統陳建仁（中）手持光劍與星戰迷會面。中央社

打扮成尤達大師的星戰迷(左)頗受矚目。中央社

星戰迷們個個精心打扮。莉亞公主的火辣裝扮，更是引起騷動。中央社

其實這是100多位台灣的星戰迷，在4日當天打扮成星際大戰各個角色參觀總統府。首先由扮成反叛軍飛行員以及帝國軍的星戰迷，在西大門和憲兵共同站哨(如上圖)，引起路過民眾好奇，紛紛拿起手機拍照。

隨後由副總統陳建仁，在新聞中心和星戰迷們會面。中央社報導現場情形時指出，

陳副總統說，這是他「第一次在總統府接待來自地球以外的朋友」，不管大家花了多少時間到地球來，他都代表總統府歡迎大家；台灣在地球上是個美麗的地方，有豐富自然和人文資源，if you all come in peace，歡迎大家來作客。



陳副總統幽默表示，總統府的「尤達大師」不在，他要引用尤達的話“size matters not”，台灣比想像中來得大，今天是5月4日，對一般人來說是普通日子，這是全球星戰迷一定要慶祝的原力日，“may the force be with you”。

最後所有星戰迷和陳副總統合照，並再度高喊“may the force be with you always”。

《蘋果》報導指出，蔡英文總統當天在桃園參訪，致詞時她也提到，5月4日是星際大戰日，剛好考察亞洲矽谷的行程，也很有科技感，所以要用一句話來祝福大家「 May the force be with you，台灣AIOT加油」引起現場一陣笑聲。



根據中央社報導，本名蔡榮洲的「馬可多」是此次活動主辦人，他說，星際大戰最有名的一句話就是“may the force be with you”，取諧音聽起來很像5月4日，因此每年的5月4日就是全球星戰迷會一起慶祝的日子。



馬可多說，他號召星戰迷在每年5月4日拜訪一個特殊的地方，已經很多年，他想把台灣星戰迷介紹給世界知道，今年他在想，什麼是最能代表台灣的地方呢？「就是總統府了！」



馬可多說，過去幾年他們去過京華城、中正紀念堂、華山藝文中心，今年申請拜訪總統府，他也擔心不會成功，想了好幾個備案，最後申請成功。

「真的超爽的、興奮到睡不著，很怕醒過來是一場夢，這過程實在太夢幻了」。

總統府4日也針對星戰粉絲團到總統府參觀，補充說明指出：

一、日前總統府接到星戰粉絲團申請來府參訪一事，基於總統府平日即有開放參訪，因此總統府依照相關規定，安排星戰粉絲團入府參訪。該參訪團人員與道具之入府程序，皆依規定進行安全檢驗，確保維安無虞。

二、經與星戰粉絲團聯繫後得知，該參訪團將以cosplay的裝扮入府參觀。由於正逢5月4日星戰日，因此總統府協助安排採訪點，以利媒體採訪。經協調後，該參訪團的coser(編按: 有時也稱為cosplayer）以正經又詼諧的方式，模擬總統府憲兵戍衛工作，象徵性的共同守護總統府安全。

此外，星戰迷更特別推派帝國軍和反抗軍兩種在電影中對立的角色，共同攜手守護總統府的維安，格外有意義。相關規劃事先皆與總統府警衛室進行安全事項的確認，本府既有安全規劃以及站崗軍警皆維持既有人數，確保本府安全工作如常。

三、副總統以神祕嘉賓的身分歡迎該參訪團，除了表達總統府開放給人民的精神外，也對於coser的各種創意呈現表示肯定。cosplay是年輕世代的熱門活動，我們歡迎他們的創意和年輕氣息，來豐富總統府開放空間的元素。

▼星戰迷在總統府取景拍照。中央社