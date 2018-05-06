美航空遭中要求更名臺灣　白宮強烈抨擊

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）中國日前去函全球36家航空公司，要求他們網站及所屬內容，不得將臺灣、香港及澳門列為國家，對此，美國白宮發言人於當地時間週六發表聲明，譴責中國此舉為「歐威爾式的謬論」。

根據《衛報》報導，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在一封措辭嚴厲的聲明中表示，北京當局的干涉是「歐威爾式的謬論，也是中國共產黨汲汲營營地想將其政治立場強加於美國人民及私人公司的一個趨勢之一。」

桑德斯並表示，川普（Donald Trump）政府要求中國「停止威脅及壓迫美國航空運輸業者及人民。」

桑德斯提及，總統川普在美國一向反對政治正確，因此總統「將支持美國人民抵制中國共產黨企圖將其政治正確施加於美國公司及人民。」

一位美國航空業者商會（旗下會員包括聯合航空、美國航空等）發言人則表示，會員們將「持續與美國政府官員合作，並採取因應措施。」

白宮所使用一詞歐威爾式（Orwellian），典故出自英國作家喬治歐威爾（George Orwell）反烏托邦名著《1984》，故事描述在一極權統治的國家，當權者如何監控人民、對人民施以思想控制、藉口消滅異己，以及編篡事實與歷史等。

美國官員表示，此波遭到點名的航空運輸業者遍及全球，其中有數家為美國航空公司。

事實上，早在一月時，美國達美航空（Delta）便遭中國點名網站上標註臺灣及西藏為國家。達美航空隨後發表聲明道歉，並表示那是個「無心的錯誤，沒有商業或政治意圖」。達美航空目前官網上顯示「國家／地區」，沒有列入西藏，臺灣則是獨立存在，前方也未如香港一樣加上中國字樣。

外交部則於周日（6）發布聲明表示，對於美國政府的公開聲明， 外交部表達誠摯感謝之意。

外交部也再次「呼籲國際社會， 正視中國干預各國企業營運的蠻橫做法及不良意圖， 並發揮道德勇氣抗拒中方無理要求。」