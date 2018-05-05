哈利王子大婚在即 婚禮細節大公開

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）英國第六順位王室繼承人哈利王子即將與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）於5月19日大婚，隨著這場皇室婚禮進入倒數，婚禮細節也格外受到矚目。

英國王室週五透露，梅根已離異的父母將於婚禮前一週與英國女王伊麗莎白二世及皇室成員會面。梅根父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）會與女兒乘車前往婚禮地點溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St. George’s Chapel），並牽著女兒走紅毯。

這對新人也計劃在婚禮中紀念已逝的黛安娜王妃，黛安娜的姊姊將在典禮中代表家人致詞。

女方梅根不會有女儐相，而男方哈利則已請兄長威廉王子擔任男儐相。威廉與凱特王妃的寶貝兒女，喬治王子及夏綠蒂公主，料將扮演花童的角色，而4月底才出生的路易王子不會現身。

至於外界最好奇的婚紗細節，謹遵傳統的英國王室，口風依然很緊，得等到梅根踏出禮車的那一刻才會揭曉，全球只能屏息以待。

自宣布喜訊後已同居數月的這對新人，婚禮前夕不會見面，完婚當夜將在溫莎城堡度過。

哈利的96歲祖父菲利普親王，自4月中髖關節手術後即未公開露面，王室盼其在健康狀況允許下，能參與婚禮慶祝活動。

肯辛頓宮不願透露這對新人將在何處度蜜月，只表明不會在婚禮後立即動身，小倆口將以夫妻身分在典禮後一週公開亮相。此前兩人曾共赴非洲旅遊。

若天候不佳， 哈利將與梅根共乘皇家馬車現身。