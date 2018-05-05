過敏季節來臨！ 美FDA教你如何選用合格藥物

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）季節轉變、氣溫變化大易引起過敏，尤其春季百花綻放，空氣含有大量花朵、植物的花粉，受打噴嚏、眼睛發紅發癢所困擾的人更不在少數，嚴重者會影響工作、生活，甚至引發氣喘、鼻竇炎和耳朵感染等。

美國FDA表示，日子還是要過，不可能為了預防過敏而足不出戶，必要時可前往合格醫療院所尋求專業協助，由醫療人員開立最適合自己的處方或非處方合格用藥。

抗組織胺藥物：民眾超常見的用藥可解緩任何過敏引起的不適症狀，不管是藥水或錠劑幾乎都不需要處方箋即可在藥局購買。FDA提醒民眾自行購買藥品時，應詳細閱讀、遵守用藥說明和指示，特別是抗組織胺類的藥物易有嗜睡的現象，因此服用後避免從事需高度集中力的行為，例如機械操作、開車等。 類固醇噴鼻劑：有消炎作用，主要用來治療中等到嚴重過敏性鼻炎，副作用是鼻子乾燥、打噴嚏等較輕微情形。 解充血劑：常與抗組織胺藥物一同使用，這類型藥物多含有偽麻黃鹼，可短期內迅速舒緩鼻腔充血和浮腫情形，但具有成癮性，不可長期服用；也容易出現耐藥性，長期使用易導致鼻塞等症狀更明顯。 免疫療法：為近年來新興的治療方式，分為皮下注射和舌下減敏治療兩種。找出特定的過敏原後，將該過敏原之生物製劑，以皮下注射或舌下減敏治療方式釋放到體內，以極低劑量開始，再逐量增加，以誘導出免疫耐受力。整個療程時間可長達3到5年

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