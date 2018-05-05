美麗信花園酒店【十二週年慶˙好禮七重奏】

美麗信花園酒店感謝十二年來長期支持的廣大嘉賓們，於周年慶期間獻上【十二週年慶˙好禮七重奏】感恩回饋活動，不僅有現金抵用券大放送，還有雨林餐廳餐券、CROSS系列精筆、住宿券等好禮週週抽，多重優惠與好禮讓嘉賓們直呼揪甘心！

美麗信花園酒店5月4(五)起至6月30日(六)，推出【十二週年慶˙好禮七重奏】週年慶活動，全館不限餐廳消費，憑同日餐飲消費累積滿千元即贈送兩百元餐飲抵用券；此外只要當天於館內餐廳消費並填寫電子問券與加入美麗信官方Line@，即可獲得當周好禮週週抽的抽獎資格，更有機會抱回雨林餐廳《兩人同行一人免費餐券》、《CROSS復仇者聯盟系列兩用筆》與《星際大戰限定款鋼珠筆》、美麗信《豪華客房》與《波士套房》住宿等多項好禮！主廚團隊以用心精湛廚藝締造豪華精緻的餐飲王國，回饋給您最奢華平價的不凡餐飲體驗！

美麗信花園酒店一樓「雨林餐廳」繽紛百匯自助餐，平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日午間每人NT$880+10%、假日晚間每人NT$980+10%。雨林餐廳嶄新推出全新菜色，有現切精選燒烤肋眼牛排、花雕酒烤雞、現煮帝王蟹石狩鍋、辣味雲耳藍鑽蝦、炙燒鮭魚白蘆筍握壽司、伊比利豬炒飯、法式開心果羊肋排、綜合生魚片、嚴選海鮮、中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品、時令鮮果、哈根達斯冰淇淋、什錦甜點、新鮮果汁及各式飲品、咖啡及茶等無限享用；於母親節假期5月12日及13日更推出【寵愛媽咪˙奢華饗宴】活動，四人同行用餐只要NT$3,999；現場毎人加價NT$199即享『法式奶醬龍蝦尾』或『金華上湯龍蝦尾』二選一(價值NT$699)！，美麗信教您於母親節輕鬆省荷包，立馬賺足$600餐飲抵用券。

美麗信二樓池畔餐廳酒吧「光廊Light Café & JIU BAR」，每人最低消費只要NT$160+10%，即可坐擁無敵美景餐廳酒吧，此外，最近才更換的全新菜單，讓嘉賓享受無國界創意料理，最新主推的【日耳曼屠夫脆皮豬腳】輕食套餐及【漢堡類】餐點，即贈送《SOMERSBY蜜蘋果酒》或《法國可倫堡1664白啤酒》，數量非常有限，送完為止。