乳癌不可怕 做到這5點輕鬆擺脫威脅

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣癌症基金會今（5）日號召3000位國人在圓山花博公園一起粉紅健走。有鑑於乳癌的成長速度為國內十大癌症之首，台灣癌症基金會透過健走運動方式，呼籲媽媽們重視乳癌防治。

乳癌長年居國人婦女癌症發生率之首位，且仍在快速上升中，根據國民健康署最新之2015年癌症登記年報顯示，每天有37人被診斷為乳癌，發生高峰約在45到69歲之間。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師提醒全天下的媽媽，不要以為沒有乳癌家族史就可以高枕無憂，事實上超過90％罹患乳癌的婦女並不是因為遺傳。

乳癌發生率攀升快速，與飲食型態西化、缺乏運動、肥胖、太晚生育，甚至是環境荷爾蒙的影響都有相關，因此，預防乳癌絕對要做到5招：規律運動、體重控制、蔬果彩虹579、勿晚生育、定期篩檢。

賴醫師特別指出，5招裡面的定期篩檢尤其重要，透過乳房X光攝影檢查，提早發現及早治療，其治癒率非常高。而政府提供45歲以上婦女，每兩年一次免費的乳房攝影檢查，若有二等親家族史之女性則可提前到40歲就開始篩檢。

賴醫師強調，除了一定要謹記平時身體的保健，要多運動，例如健走就是一個很好的運動來增加心肺功能、活化身體細胞，不要讓身體囤積脂肪；另外，攝食方面還要多採取高纖、低脂、多蔬果飲食，尤其成年女性每天應攝食到7份的蔬果，並且要多種顏色、多樣化的攝取，再加上定期進行乳癌篩檢，及早發現，儘早治療，才能活出美麗人生。