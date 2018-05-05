首座台語文園區揭牌 總統盼推廣下一代

（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）總統蔡英文今天出席台語文創意園區揭牌儀式，並了解園區創建過程及相關文創商品，總統肯定這是台灣第一座園區來推廣台語文，希望成為下一代認識台語、說台語的空間。

蔡總統上午到彰化市出席台語文創意園區揭牌暨啟用活動，彰化縣長魏明谷、總統府祕書長陳菊、文化部長鄭麗君、教育部長吳茂昆等人陪同，總統參觀多功能館，了解園區創建歷史、台語文學資料及文創商品，並在小木牌留下簽名。

配合台語文創意園區揭牌，總統特別以台語致詞。總統表示，這是台灣第一座台語文園區，前彰化縣長周清玉致力推廣台語文化，籌建園區是周清玉長期主張，很高興魏明谷實現周清玉的夢想，也很開心看到有一個園區來推廣台語文及相關文創商品。

蔡總統說，現在很多「台灣囝仔說台灣話不太輪轉」，也不像以前說那麼多台語，她是擔任民進黨主席後，才開始講更多台語，因此希望這座園區成為下一代認識台語、說台語的空間。

總統表示，彰化有豐富台語文化，也創作許多台語歌曲，本月總統府音樂會在員林市舉辦，安排演出屬於彰化的台語歌，邀大家一起參與；為了台語、為了台灣文化主體性，希望大家一起打拚。

會後媒體試圖訪問總統關於部分台大師生發起「新五四運動」，總統微笑、未表示意見；陳菊也不願針對此問題受訪。