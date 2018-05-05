WHA若7日止未邀台 陳時中仍將赴日內瓦發聲

（中央社記者顧荃台北5日電）世界衛生大會（WHA）將在7日報名截止，台灣至今尚未收到邀請函。不過美國已公開表態力挺，將與台灣在場外舉行部長級雙邊會談，衛福部長陳時中仍將率團前往日內瓦為台灣發聲。



外交部長吳釗燮昨天表示，雖然這次台灣要獲得邀請函「滿不樂觀的」，但衛生福利部長陳時中及高層官員都會前往日內瓦，讓台灣聲音表達出來。



吳釗燮也說，有許多友好國家支持台灣，支持力量比以往還強，包括美國衛生部長艾薩（Alex Azar）為台灣致函世界衛生組織（WHO），也安排與台灣進行雙邊會談。



外交部將在WHA場外舉辦多場雙邊會談，讓台灣經驗可以跟其他國家分享。去年共舉辦59場雙邊會談，外交部規劃今年將舉行60場。



今年WHA將於21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO的最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。



WHO今年4月初發出通知函給會員，通知WHA開會時間，上網報名的時間從4月9日到5月7日，4月上旬已有觀察員收到邀請函。



外交部日前指出，雖然今年報名期限到5月7日，但根據前例，可以做出彈性調整；2016年線上報名期限是5月9日，但給台灣的邀請函直到5月6日才發出，後來經過特殊方式的安排，台灣得以完成報名程序，參加當年的WHA。