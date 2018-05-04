 〈時評〉台北市長選戰歷史重演？

還記得1994的台北市長選舉嗎？

各方的選前分析是：不論以中央或地方的版圖看，以台北市選民的藍綠結構看，天下不歸國（民黨）、即歸新（黨），民進黨想勝出，簡直是癡人說夢！

選舉結果是：原本不被看好的民進黨陳水扁從狹縫脫穎而出贏得寶座，聲勢浩大的新黨趙少康得票狂輸陳水扁超過19萬居第二，溫吞的中國國民黨黃大洲則是殿後慘敗！

2018的今天，中國國民黨浮出檯面的台北市長選將丁守中，氣勢之虛弱、同志相挺之意興闌珊、個人魅力之缺乏，跟當年的黃大洲簡直不相上下！睥睨狂傲的柯文哲，則跟當年霸氣自信的趙少康，簡直同一個模子，不但同樣是媒體寵兒，更同樣是聲勢一片看好！剩下的一角，民進黨如果選擇缺席，那當然就沒得話說，否則，民進黨綠營不畏戰、不怯戰推出的候選人，誰說1994「陳水扁驚奇」的歷史不會重演？

吾人更要不客氣說的是：做為一個規模數一數二的政黨，即便在所謂艱困選區，也理應有栽培黨員蹲點深耕的長期規劃，選舉時推出自己的候選人更是天經地義、負責任的做法。以往，民進黨在所謂艱困選區，採用的直接放棄或招降納叛替民進黨出征，看似既聰明又識時務的高招，實則是既不長進又不負責任的旁門左道，當偶一為之的權宜之計還勉強說得過去，變成常態化、變成固定模式，這個政黨不願耕耘、只想收割的手腳就會輕易被看破！

2014的民進黨，因為在中央、國會都還不成氣候，台北市長之役選擇當局外的啦啦隊，支持者當然可以體諒接受；2018的今天，在中央、國會、地方都已然擁有最大版圖的民進黨，在國家門面的首都台北市長選戰還不英勇出擊，還要禮讓理念不合、價值觀歧異，消遣、消費民進黨不假辭色的柯文哲，這絕對是民進黨的長期支持者無法認同接受的！

（作者為台灣教授協會前副秘書長、新竹教育大學退休副教授）