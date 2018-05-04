摸完生食勤洗手  沙門氏菌不上身

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）明天就是世界手部衛生日，許多人在摸完蔬菜、雞蛋等生食後經常忽略要洗手，由於沙門氏菌容易附著在生菜生蛋上，如皮膚上有傷口或用手拿東西吃，容易將沙門氏菌吃進肚子裡，感染後易噁心、嘔吐及下痢，最嚴重恐引發敗血症，醫師建議民眾勤洗手，並保持手部衛生。

根據報導，沙門氏菌主要附著在受污染食物如肉類、蛋類或保存不當的食物，感染後約48小時內出現噁心、嘔吐及下痢等症狀，甚至引起發燒及腹部絞痛。

為呼應明日的世界手部衛生日，台大醫院今日舉辦「勤洗手、保健康」活動，呼籲民眾勤洗手，保持手部衛生。

台大醫院感染管制中心主任盛望徽表示，年長者及抵抗力弱的嬰幼兒，以及糖尿病患者需要特別留心，感染沙門氏菌如不及早救治，或治療不當可能因細菌在血液大量繁殖引發敗血症。他透露，曾經接到一位在早餐點工作的糖尿病患者，工作時必須打很多蛋，某日發現手部傷口腫起來，伴隨發燒症狀，就醫診斷後發現感染沙門氏菌引發敗血症，住院2個月才好轉。

而正確的洗手方式應該包含「內、外、夾、弓、大、立、腕」7大洗手技巧，在水龍頭下將雙手內外打濕，塗上肥皂，細細搓揉手心、手背、手指、虎口及手腕最少20秒，在水龍頭下徹底將手沖洗乾淨，全程至少30秒才能達到有效清潔，最後以乾淨的毛巾擦乾雙手。