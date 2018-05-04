全國首創國際級「史丹佛D.School」進駐新北校園

新北市創全國之先引進國際級「史丹佛D.School」進駐校園，「Zhongshan D.School」將於今（4）日正式揭幕，同時也是為本市第1 所建置完成的跨域實創教育廊帶，以發展「交通載具」專題課程及「仿生設計」應用教學為特色，強調孩子們解決問題的能力。

朱立倫市長表示，新北市引領全國推動科技教育，採雙核心模式重點建置國際級的「新北市跨域實創教育廊帶（D.School）」及「新北市實創生活科技教學工坊」，與英、美等國家同步整合「設計」與「科技」打造鼓勵創意、發明與合作的跨領域專題探究的教學空間。

林奕華局長進一步表示透過「全國首創」之【實創Techshop +】生活科技教育前瞻領航3年計畫，以生活科技學科連結各領域及 重大議題，引導學生進行自主、探索的整合學習，透過「實作」與「創造」解決生活上的問題，同時活絡校園合作學習及多元創造氛圍。

「Zhongshan D.School」廊道設計結合蒙德里安原色抽象風格的均衡美感，搭配教學主題的大型體驗教具(機電整合、互動式拍翼機構)，廊道空間本身是教材也是展示發表的平台。其中｢構藝思創作空間｣的入門口即是貓頭鷹意象，代表在博覽知識後，揮動翅膀出發、探尋智慧，在天花板上特別有蜂巢及跨域比例設計的意象，搭配獨創的移動式變形蟲仿生討論桌、討論版及數位機具、微型攝影棚等，成為專題 探究、團隊合作、師生共學、創意思考及表達分享的自由場域，8年 級丁子翔同學說：「這裡色彩繽紛，讓人有置身國外教室的驚喜，另外，｢原型工作空間｣則提供實作用品、手工具、電動工具等工具設備與材料，便於將想像創造成原型，並系統規劃師生小組討論黑板、移動式討論桌、創作展示櫃，成為科際交融的整合場域及生活應用的自造場域。

新北市政府教育局自106起至108年，全國首創推動【 實創Techshop+】生活科技教育前瞻領航三年計畫，總計編 列新臺幣1億2千萬元經費，推動生活科技教育，106年度已建置 4所跨域實創教育廊帶(D.School)、12間多功能科技工坊及28校有完善設備的生活科技教學空間，以順利實施新課綱教學，未來將持續進化促進多元學習，培育未來人才翻轉新北教育。

照片右一林奕華局長、右二朱立倫市長 (照片由新北市政府提供)