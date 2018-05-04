土城國小「靜思閱讀書軒」受贈啟用典禮

土城國小於5月4日舉辦「靜思閱讀書軒」受贈啟用典禮，小朋友不斷驚呼：「哇！這裡有好多好看的新書喔！」、「真是寧靜閱讀的好地方，很想一直在書軒享受書香，好幸福喔！」沉浸在閱讀的喜悅中，孩子幸福的微笑像漣漪在校園中持續擴散……

身為慈濟人的校友李江易芳女士，全家人都認同母校推廣閱讀教育的用心，慨然捐贈「靜思閱讀書軒」設置經費，充實校園閱讀設施與設備，捐書送愛，智慧滿懷，感念母校培育之恩。

土城國小是全臺第28間成立「靜思閱讀書軒」，當日參與典禮的嘉賓眾多，土城區地方仕紳、民意代表、各級學校校長、家長會長及區長楊志宏均獲邀出席，靜思書軒全球營運長蔡青兒亦到場參加揭幕儀式，蔡青兒表示:「靜思閱讀書軒有很多的好書，希望在孩子的心目中種下真善美的種子。大家一起來成就，設置寧靜優雅的空間，學生隨時進來讀一本好書，分享一句好話都可以，能夠將好書好話，深植人心。吸收書中的智慧去改變人生，成為生命成長的養分，我覺得這比什麼都重要。」

靜思閱讀書軒的設置，不僅豐富學校的藏書，共有500冊書籍、雜誌，還有具創思巧意的福慧桌椅床組及巨幅的年年三好三願掛圖，營造一種寧靜氛圍，給人享受閱讀、放鬆紓壓，並在其中獲得心靈平靜的書香感受。

校長蔡建文於典禮中致詞表示：土城國小是一所百年老校，畢業校友眾多，不乏於社會中各行各業中傑出人士，並多能感懷母校、回饋母校，此次校友李江易芳女士，可說是一位阿嬤級的校友，先生及兒子也都畢業於土城國小，現在一對雙胞胎孫女也就讀於土城國小，她將「靜思閱讀書軒」的資源引進本校，將既有的空間改造成具有寧靜氛圍的書軒，這種無私利他的精神，令人感佩。同時，也很感謝眾多靜思書軒志工的熱心參與，在書軒設置過程中給予諸多協助，讓我們閱讀教育更上一層樓，不斷發光發熱。

教務主任林德姮表示：本校師生總計二千餘人，學生家長均有不同職業與宗教信仰，剛開始，學校也會有疑慮，是否會有過多宗教色彩介入，但在溝通過程中，發現閱讀書軒的書籍分成四大類：生命教育、品格教育、環境教育與醫學類的保健書籍，設置目標是超越宗教的區隔，以宏觀的全人教育出發，良善美質的培養，服務環保的行動，智慧信念的根植，與本校的教育願景—人文、關懷、健康、快樂，相互扣合。所以，行政單位全力配合，師生共同合作，為書軒的成立貢獻自己一小份心意，希望土城國小的孩子都因此而受益，在閱讀中找到樂趣與滋養。

在揭牌儀式中，帶領師生室內樂表演的許峻豪老師表示：看到書軒成立過程大家都非常努力，我們樂團也願意盡一份心意，用音樂的祝福，歡喜迎接這份美好的心意。

五年級宥潾說：「進來書軒以後，心自然就沉澱下來，腳步輕、說話也輕，只想趕快拿一本好書來看，這裡有很多很有知識的書呢！」

四年級的芷涵說：「很多書我都沒看過，看起很溫馨，很想找時間一本本看完。」六年級的珮瑄表示：這裡明亮而寬敞，燈光很溫暖，有許多鼓勵人心的書籍，還有介紹世界各國的書籍，打開我們視野，希望能有時間一直待在這裡。

靜思閱讀書軒推動志工陳秀琇師姐表示：他非常認同慈濟基金會創辦人證嚴法師的人文理念及思惟，因此積極推動好書入校園，給孩子心中撒下好命的種子。因此引介李江易芳師姐來發揮愛心，回饋先生、小孩、孫子三代就讀的母校，這是實業家取之社會、回饋社會，最具體的展現，值得祝福。

受贈啟用典禮在簡單而隆重的儀式中完成，小朋友非常開心的進入書軒，挑選自己喜愛的書籍閱讀，晶亮的眼神，專注的神情，進入純然的境界，閱讀開啟一扇窗，而世界等著我們一起去探索。