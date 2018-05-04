桃園大溪威斯汀 超值住宿餐飲優惠旅展限時推出

搶攻國旅商機，萬豪集團在台首間直接管理國際級度假酒店- 桃園大溪笠復威斯汀 (攤位編號B517)將於5月4日至7日參與2018台北國際觀光博覽會，屆時將推出一系列超值商品，包括「一泊二食平日豪華客房雙人住宿券」(每張NT$7,300，原價NT$22,231/ 32折) 、以及主打女性度假市場之「粉紅閨蜜平日豪華客房雙人住宿券」(每張NT$11,800，原價NT$30,399/ 39折)， 七、八月平日不加價 ；喜愛美食的饕家們，亦不容錯過大獲好評的經典英式下午茶雙人券 (每張NT$700，原價NT$968/ 72折)，知味西餐廳平日晚餐及假日午、晚餐單人券 (每張NT$850，原價NT$1,298/ 65折)、還有儷軒中餐廳熱賣的「龍蝦鮑魚豪華雙人饗宴」(每張NT$1,980，原價NT$4,048/ 下殺49折)，囊括熱菜、佛跳牆、鮮美龍蝦、中式甜品等豐富菜色，是為展期中最吸睛超值的美味選擇。

此外，今年展期現場推出滿額贈好禮回饋活動，吸引消費者多加選購！單筆消費滿NT$29,999贈送大廳酒廊雙人下午茶乙套(價值NT$968)、單筆滿額NT$99,999贈送大溪威斯汀豪華行政套房 (小總套) 升等券乙張 (價值NT$28,875，平日適用，需與當次旅展券併用) 或 Maserati免費來回接駁(地點：台北、新北、桃、竹地區)；單筆滿額NT$999,999 贈送大溪威斯汀總統套房乙晚 (價值NT$207,900，平日適用含雙人自助早餐)。