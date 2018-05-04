國健署：兒少近視率高 小一10人有2人近視

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）依據國健署調查結果發現，小一學童每10人有2人近視，到了小二每10人有4人近視；到了小六高度近視比率竟高達10.3%；一旦近視，就終生近視，而高度近視容易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，家長別輕忽。

國健署委託台大醫院團隊以散瞳驗光方式於106年執行之「兒童青少年視力監測調查」，結果今（4）日出爐，與上一次99年調查資料比較，國小各年級均上升，尤其小二從28.3%上升到38.7%、小六則從62%上升到70.6%、而國三已達89.3%。

高度近視比率(大於500度)方面，小六10.3%、國三28.0%、高三已達35.7%。國民健康署署長王英偉對我國高度近視問題感到憂心，因高度近視容易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。

國健署委託高雄長庚紀念醫院眼科吳佩昌醫師團隊，於北中南東多所學校推動的近視病防治研究，措施包括：課間下課教室淨空戶外活動、加強戶外教學、課後戶外學習功課。

實證發現，戶外活動對於近視者的度數控制有著30%的效益，若接受眼科醫療控制可以達50%以上的效益，研究表示增加戶外活動是有效的輔助治療及生活習慣，另外，在走廊或樹蔭下戶外活動即可預防近視，無須一定要在大太陽底下。目前，臺灣這項研究成果已獲國際知名眼科權威期刊Ophthalmology刊登。

國健署署長王英偉表示，近視防治行動需提早到幼兒階段，由於一旦近視，就終生近視，平均每年會增加75-100度；為了延緩低齡早發性近視，父母需幫孩子建立良好的生活型態，包括減少近距離用眼、莫以3C產品作為安撫幼兒的物品。

國健署提出「護眼123」，提醒家長防治近視從小做起：

1、每年定期檢查視力1-2次。

2、未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

3、每日戶外2-3小時，用眼30分鐘休息10分鐘。