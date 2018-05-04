台南大億麗緻酒店【大億粽情禮袋】現正優惠73折，每組只要1,088元！  

五月五，慶端午，仲夏的盛典即將到來，數千年前的遠古傳說，揭開國人食粽的風俗民情，以糯米、粽葉、線繩組合而成的各式美味粽子，外在樸實不究奢華，內在卻精采呈現主廚匠心，美味可口的粽子是每年端午節必享用的節慶料理，台南大億麗緻酒店「尚軒中餐廳」即日起至6月18日推出4款風味粽，除了保有年年熱賣招牌「港式裹蒸粽」，還有嚴選頂級食材的「蓮子松露鮑魚粽」，將傳統節慶經典美食融合西式醬料，今年亦推出健康養生素食粽「金絲紅米菌菇粽」及甜粽「桂花豆沙甜粽」，注入新巧思又不失經典風味。

「大億粽情禮袋」原價1,480元，現正73折優惠，每組只要1,088元，單筆消費滿20組享優惠價999元，內含「港式裹蒸粽」、「蓮子松露鮑魚粽」、「金絲紅米菌菇粽(素)」各1顆及「桂花豆沙甜粽(素)」2顆，搭配精美保溫禮袋，送禮自用皆適宜，讓您輕鬆享受五星主廚手工養身美味粽！

【港式裹蒸粽】單顆$380--約450g

選用干貝、燒腩、鴨肉、綠豆仁、鹹蛋黃、鳳眼果、蓮子、栗子、香菇、開陽等食材入餡，長達4小時水煮，精華香氣完全融入於糯米中。

【蓮子松露鮑魚粽】單顆$450--約225g

嚴選西式頂級松露醬呈現多層次香氣包覆糯米，由整顆頂級Q彈鮑魚及干貝、滑嫩不油膩的東坡肉與蓮子、栗子、虎掌等餡料，搭配羊肚菌菇使香氣完美釋放，獨特松露香氣撲鼻，顛覆傳統美味。

【金絲紅米菌菇粽(素)】單顆$200--約190g

選用鮮香菇、杏鮑菇、百靈菇等新鮮綜合菇，搭配香氣四溢的花生及養生紅米，牽引出綜合菇之鮮甜，為道地傳統美食帶來豐富營養，同時滿足您的味蕾。

【桂花豆沙甜粽(素)】單顆$100--約170g

嚴選圓糯米、綿密紅豆沙，搭配主廚精心熬煮桂花蜜及栗子，桂花蜜香氣包覆飽滿香甜栗身，三者與圓糯米Q彈口感於舌尖完美融合，香甜不膩又健康。

每款粽子皆是台南大億麗緻酒店精心呈獻，結合創意亦不失懷思古早味， 5月15日起開始提貨，須於提貨日前三天訂購。台灣本島冷凍或冷藏宅配費用1~3組200元、3~6組250元、6~10組300元，以此類推。訂購專線(06)213-5555轉 尚軒中餐廳或(06)303-0017新光三越大億麗緻專櫃。