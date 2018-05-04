台北意舍酒店  搶攻謝師宴餐飲市場  

當驪歌響起，畢業季即將來臨！為感謝師長的教誨與提攜，並為那些年留下一個美好的回憶，台北西門町意舍酒店、台北松山意舍酒店、台北中山意舍酒店共同推出「青春洋溢」、「意氣風發」、「錦繡前程」等多種超值自助與半自助套餐的謝師宴專案，專案價格從每位新台幣750元起至1,000元不等，讓每個人都能夠選擇到最適合自己的最佳場地與專屬方案。除此之外，為了共同歡慶與回饋莘莘學子，除了原本各館謝師宴專案中提供的優惠之外，今年台北意舍酒店還特別聯合三館，開放讓學生族群之間能跨校或班級，揪團至台北意舍酒店報名謝師宴，共同享受團體報名的免費優惠名額！取得額外免費名額的方式相當簡單，只要於5月31日以前，邀請其他班級於台北意舍酒店的西門町、松山、中山任一館購買謝師宴專案並預付訂金成功，揪團與被揪團的班級皆能額外加贈1位免費名額，2個班級報名就送2位，同團內每班至多以加贈5位免費名額為上限，如此好康，千萬不能錯過！台北意舍酒店將以最有創意與價值感的謝師宴派對，向師長們與您的青春回憶致敬！

台北西門町意舍酒店 「吃吧」+「聽吧」美式派對謝師宴

台北西門町意舍酒店以獨特美式loft工業風格的室裝與輕鬆自在的氛圍，廣受到消費者喜愛。針對謝師宴，共推出三種超值自助餐專案：「青春洋溢」專案，每位新台幣750元，適用於星期一至星期四午、晚餐；「意氣風發」專案，每位新台幣850元與「錦繡前程」專案，每位新台幣950元，不限平、假日。專案最低保證人數40位起，提早預訂還可享有雙重優惠，第一重優惠：即日起至2018年5月21日以前付訂金，謝師宴當日可獲贈一位師長用餐免費名額；第二重優惠：享10人同行第11人免費優惠。除了多人同行與團報的好康之外，此次所有專案內皆有贈送特製的畢業快樂Candy Bar與無限量供應的爆米花，免費提供投影設備(含投影機與布幕)，免費無線網路。另外還提供多項有趣的選配組合，詳細內容可洽詢活動專線+886 2 2375 5111 分機2313 或 吃吧 +886 2 2375 2075。這次的畢業派對就盡情在輕鬆有趣的吃吧或設計感十足的聽吧歡樂開趴，享受多樣吃到飽的美味自助式餐點，共同創造專屬的歡樂回憶！

台北松山意舍酒店 與眾不同的原木燒烤饗宴

台北松山意舍酒店與您一起為璀璨輕狂的求學時光留下美好回憶，位於17樓的Que原木燒烤餐廳推出兩種超值謝師宴專案：「青春洋溢」專案，每位新台幣780元；「意氣風發」專案，每位新台幣980元。專案最低保證人數30位起，提早預訂還可享有雙重加碼優惠，第一重優惠：2018年5月31以前付訂金，即享早鳥九折優惠；第二重優惠: 每滿20人消費，將免費招待1位老師或同學用餐。主菜選擇多樣性，燒烤肋眼心牛排、碳香櫻桃鴨胸、燒烤雞腿排、慢烤香料豬排，搭配無限量供應沙拉、配菜、湯品、甜點、飲料，菜色豐富多元！每位加價300元還可享啤酒無限暢飲！ 另提供無限供應的爆米花，投影設備(含投影機與投影布幕)一組，免費無線網路，讓您可在輕鬆漂亮的Que餐廳盡情開趴，恣意暢快的享受原木燒烤美食及基隆河醉人美景，快來Que原木燒烤餐廳策劃一場與眾不同的畢業派對吧！洽詢專線+886 2 2653 2828 分機 2301或+886 2 2653 2899！​

台北中山意舍酒店 個性美味菜色 地表最狂的阿嬤秘方炸雞

選擇台北中山意舍酒店1樓的Buttermilk摩登美式餐廳，饗以時下最潮的美國阿嬤秘方炸雞來感謝師長。Buttermilk餐廳提供兩種謝師宴專案選擇：「青春洋溢」專案，每位新台幣850元；「意氣風發」專案，每位新台幣1,000元。專案最低保證人數30位起，提早預訂還提供多重加碼優惠，第一重優惠: 2018年5月31以前付訂金，即享早鳥9折優惠；第二重優惠: 每滿20人消費，將免費招待1位老師或同學用餐；第三重優惠：搭配謝師宴享紅白以及氣泡酒買6送1。在充滿設計感的美式摩登餐廳盡情開趴，恣意暢快的享受升華版的美國家鄉料理，共同創造專屬的歡樂回憶！洽詢專線 +886 2 2565 2828 分機 2800 或 +886 2 2565 2898！

注意事項：

 專案適用於謝師宴派對，內容將依實際情況調整

 以上費用以新台幣計，需另外加收10%服務費

 未成年請勿飲酒、酒後不開車

 本專案恕不得與其他優惠活動或專案合併使用

 如有未盡事宜，本公司保留修改、終止、變更與解釋活動內容之權利