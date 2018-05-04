蔡英文：「亞洲•矽谷」計畫不是空泛的政策　沒必要對自己沒信心

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）蔡英文總統今（4）日參訪「亞洲•矽谷」計畫執行中心桃園營運總部時表示，針對國際級企業投資台灣，讓我國經濟走向創新驅動的新模式，若全世界都看好台灣的未來，我們沒必要對自己沒信心。因為，「亞洲•矽谷」計畫不是一個空泛的政策。同時，她也宣布網通產業的指標企業－思科，下半年將進駐桃園設立創新中心。

蔡總統表示，「亞洲•矽谷」是連結台灣和世界的創新能量，要持續協助台灣各地具有卓越製造和研發潛力的中小企業，接軌AIoT（人工智慧加物聯網）的趨勢。

她說，幾年前，我們說物聯網是台灣下一個世代的產業。現在物聯網已經是台灣當下正在蓬勃發展的產業。

蔡總統提及，物聯網近兆元的產值是由許多平台業者，以及各種應用服務的創新者，所共同創造的。可見物聯網不只是新的投資商機，也是年輕人發揮創意的舞台。

她指出，在「亞洲•矽谷」計畫以及中心的推動下，去（2017）年台灣物聯網的產值超過9千億元新台幣，比起前(2016)年有19%的成長。照這樣的速度成長下去，今年一定可以破一兆元新台幣。

蔡總統認為，「亞洲•矽谷」計畫的重鎮－桃園，就是推動智慧城市的佼佼者。這個計畫不是一個空泛的政策，因為這個計畫正具體在改變民眾生活和產業型態。

因此，「亞洲•矽谷」計畫不僅是開發產業園區，它最重要的內涵和方向就是連結台灣和世界的創新能量。蔡總統表示，現在許多國際性的創新企業都認為，台灣政府「亞洲•矽谷」的方向正確，讓他們敢加碼投資台灣。「微軟」（Microsoft）就是一個例子，前年微軟在台灣成立物聯網創新中心，今年又成立AI研發中心，預計要招募200名本土人才。

她也在這次的參訪中宣布另一項好消息，網通產業的指標企業－思科將在下半年進駐桃園設立創新中心，她期待看到思科與在地的合作夥伴，共同來形塑物聯網生態系。

蔡總統接著說，除微軟和思科之外，Google今年也啟動「智慧台灣計畫」，要在我國聘用超過300位員工，長期培育5千名AI人才。現在，台灣已經是Google在亞洲最大的研發基地。此外，我們也看到亞馬遜（Amazon）也來台設立創新中心。至於IBM，為了台灣研發中心的擴大，也要增加百名員工。

因此，針對國際級企業投資台灣，蔡總統認為，這些企業的投資，正在提供高薪優質的工作機會給年輕人，讓我國經濟走向創新驅動的新模式。如果全世界都看好台灣的未來，我們沒必要對自己沒信心。

最後蔡英文總統說，今天5月4日是星際大戰日，剛好考察「亞洲•矽谷」的行程極具科技感，因此在致詞最後用影片的經典名言「May the force be with you」（願原力與你同在）祝福與會來賓。