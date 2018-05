蔡英文：「亞洲•矽谷」計畫不是空泛的政策　沒必要對自己沒信心

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)蔡英文總統今(4)日參訪「亞洲•矽谷」計畫執行中心桃園營運總部時表示,針對國際級企業投資台灣,讓我國經濟走向創新驅動的新模式,若全世界都看好台灣的未來,我們沒必要對自己沒信心。因為,「亞洲•矽谷」計畫不是一個空泛的政策。同時,她也宣布網通產業的指標企業-思科,下半年將進駐桃園設立創新中心。

蔡總統表示,「亞洲•矽谷」是連結台灣和世界的創新能量,要持續協助台灣各地具有卓越製造和研發潛力的中小企業,接軌AIoT(人工智慧加物聯網)的趨勢。

她說,幾年前,我們說物聯網是台灣下一個世代的產業。現在物聯網已經是台灣當下正在蓬勃發展的產業。

蔡總統提及,物聯網近兆元的產值是由許多平台業者,以及各種應用服務的創新者,所共同創造的。可見物聯網不只是新的投資商機,也是年輕人發揮創意的舞台。

她指出,在「亞洲•矽谷」計畫以及中心的推動下,去(2017)年台灣物聯網的產值超過9千億元新台幣,比起前(2016)年有19%的成長。照這樣的速度成長下去,今年一定可以破一兆元新台幣。

蔡總統認為,「亞洲•矽谷」計畫的重鎮-桃園,就是推動智慧城市的佼佼者。這個計畫不是一個空泛的政策,因為這個計畫正具體在改變民眾生活和產業型態。

因此,「亞洲•矽谷」計畫不僅是開發產業園區,它最重要的內涵和方向就是連結台灣和世界的創新能量。蔡總統表示,現在許多國際性的創新企業都認為,台灣政府「亞洲•矽谷」的方向正確,讓他們敢加碼投資台灣。「微軟」(Microsoft)就是一個例子,前年微軟在台灣成立物聯網創新中心,今年又成立AI研發中心,預計要招募200名本土人才。

她也在這次的參訪中宣布另一項好消息,網通產業的指標企業-思科將在下半年進駐桃園設立創新中心,她期待看到思科與在地的合作夥伴,共同來形塑物聯網生態系。

蔡總統接著說,除微軟和思科之外,Google今年也啟動「智慧台灣計畫」,要在我國聘用超過300位員工,長期培育5千名AI人才。現在,台灣已經是Google在亞洲最大的研發基地。此外,我們也看到亞馬遜(Amazon)也來台設立創新中心。至於IBM,為了台灣研發中心的擴大,也要增加百名員工。

因此,針對國際級企業投資台灣,蔡總統認為,這些企業的投資,正在提供高薪優質的工作機會給年輕人,讓我國經濟走向創新驅動的新模式。如果全世界都看好台灣的未來,我們沒必要對自己沒信心。

最後蔡英文總統說,今天5月4日是星際大戰日,剛好考察「亞洲•矽谷」的行程極具科技感,因此在致詞最後用影片的經典名言「May the force be with you」(願原力與你同在)祝福與會來賓。