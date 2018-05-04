兒童虛擬博物館上線！國美館與14所博物館「童」心協力起步走

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北綜合報導）為響應國立故宮博物所發起之「博物館友善親子串聯行動」，國立臺灣美術館與國內14所公部門博物館共同檢視館內親子友善服務設施，也勾勒出對未來兒童博物館的願景與展望，並特別建置「兒童虛擬博物館」，以線上策展的方式引發線下參觀動機，並將親子教育資源以友善介面行諸公共化，期為國內外家庭觀光旅客提供便捷搜尋平台。

「博物館友善親子串聯行動」以「hand in HAND」為設計主軸，藉由小手(hand)與大手(HAND)象徵小孩與大人，呼應親子間的連結。虛擬博物館橫跨「藝術」、「科學」及「歷史人文」三大學科領域，形成一幅多元的親子學習地圖。國立臺灣美術館長年致力於兒童藝術教育的發展，在「博物館友善親子串聯行動」中屬藝術領域，將以館藏作品引導兒童探討視覺、造型、顏色、媒材等藝術元素，並更進一步讓兒童認識藝術創作的原理及欣賞藝術作品

位於臺中市的國立臺灣美術館設有兒童遊戲室與兒童繪本區兩大兒童專區，在中部地區是親子團體間口耳相傳「在遊戲中學習」的熱門景點。兒童繪本區典藏豐富的繪本，中英文繪本外，也有越南文、泰文、印尼文、馬來文等東南亞語言繪本以及點字書，藉由閱讀吸引更多家庭加入。繪本區不定期舉行說故事及DIY活動，由專業講師帶領兒童遨遊繪本世界。兒童遊戲室強調美感體驗，空間內分為幼兒區、多元領域學習區、互動體驗區、操作區等角落，設置多種引導教具，提供兒童一個動手做(hands on)的學習空間，並配合國美館展覽推出各種體驗活動，邀請父母作為兒童的夥伴，共同探索藝術世界。