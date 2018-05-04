全球最深海底郵筒 綠島豆丁海馬郵筒啟用

世界最深的海底郵筒、豆丁海馬郵筒今天啟用，設置在綠島石朗浮潛區的海馬造型郵筒，約在11米深海底。台東縣長寄出第一封信，告知全世界這訊息。



台東縣政府和中華郵政合作，在綠島海底設置郵筒，郵筒造型是綠島海底的小精靈「豆丁海馬」，白色為主，高約1.8公尺。



今天上午由台東縣長黃健庭和中華郵政主任視察彭履恒，以及潛水金氏世界紀錄保持人Ahmed Gabr、國際潛水組織總監方景翰，一同潛水啟用郵筒。



黃健庭寄出第一封明信片，他說，這封信是寄給全世界，告知全世界這項訊息，讓世界看到綠島，盼望藉由豆丁海馬的魅力，號召遊客一同用心守護綠島海洋天堂，同時對全世界表達祝福。



黃健庭上岸後，興奮的說，綠島海底景觀世界第一美麗，他第一次在那麼深的海底寄信。台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，第一封信沒有住址，將會保留展示。



Ahmed Gabr向台東縣政府人員表示，他遠從埃及來到台灣，超過20小時的飛行時間，終於踏上名列世界百大潛點的綠島，親自參與綠島豆丁海馬海底郵筒啟用，對於綠島水下海洋世界驚艷不已。



Ahmed Gabr說，潔淨清澈，能見度高的綠島海底世界，注入海底郵筒的藝術意象，將帶動全球的另一股探索海洋的風潮。能參與這個歷史性時刻，他將告訴其他國家的潛水同好，讓大家都能來綠島一睹豆丁海馬郵筒風采，他回國後一定會將台東及綠島之美向世界宣傳。



彭履恒表示，郵筒設置在綠島石朗浮潛區水底11米深處，是目前世界最深的海底郵筒，專用的防水明信片由綠島師生共同創作，民眾可至指定商店選購。未來海底郵筒營運收入將投入環境教育經費。



江慧卿表示，除了郵筒外，還有海洋之心的裝置藝術，預期將成為浪漫婚紗的水下拍攝熱點。



江慧卿表示，克里蒙氏豆丁海馬於2001年在澳洲被發現，2007年台灣首次在綠島發現。克里蒙氏豆丁海馬數量稀少，身高僅0.7至1.9公分左右，不容易發現，在略顯蒼白的魚體上面有著明顯的紅色疣結，喜歡居住在垂直面的峭壁型珊瑚礁，主要棲地環境是以會鈣化的仙掌藻為主。



2008年澳洲潛水界評比綠島為全球百大潛點時，綠島就以克里蒙氏豆丁海馬為地區性的代表物種，顯見克里蒙氏豆丁海馬具有綠島的代表性。