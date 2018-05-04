不只是摩托車　蔡英文參訪智慧型製造典範Gogoro

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）首次戴上安全帽試乘Gogoro的蔡英文總統對於這台可節電、減少空氣污染的摩托車，感到很新鮮。媒體問蔡總統，有多久沒騎機車時，蔡總統笑說，要問一下待衛長。

蔡英文總統今（4）日到桃園參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）公司表示，一般人對工業區工廠的印象是很吵雜或者很悶熱，但今天參觀以後，認為工廠的環境和美國臉書等高科技公司的工作環境很像。

蔡總統說，聽到董事長陸學森一直強調「不是做摩托車的公司」，而是智慧型製造的典範，更重要的是創造出一個系統，可節電也可以減少空汙，更可以為下一個世代創造諸多可能性。

蔡總統指出，Gogoro公司的員工都很年輕 ，員工有自己的開放空間，公司原來是倉庫，現在是研發、辦公、製造 的舒適工作環境。這對年輕人來說，是夢想中的工作環境，如同執行長所說，「臺灣是讓夢實現的地方 」，現在公司團隊正在實現夢想，這給年輕世代很大的激勵，「亞洲·矽谷」計畫是其政府的一項核心政策。

蔡總統還說，今天來桃園這個年輕且充滿未來性的城市，目的是要看看新創的能量及科技實力。這些優勢與原有的雄厚產業基礎結合起來，就是我們發展「亞洲‧矽谷」計畫最重要的基石。

蔡總統補充，國家真的在進步中，不只看到機械產業，而是與智能的結合。她還說，有一天她無意間發現住家巷口的加油站，附設了充電設備，就要幕僚把電動機車工廠列入「五加二創新產業」的行程。Gogoro公司不僅結合了ICT及機械製造的能量，更為空汙、能源問題及生活方式等等，找到解決方式。