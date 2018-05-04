喘不停又找不到原因 當心致命肺動脈高壓找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）走幾步路喘，爬個樓梯也要休息、分次爬，於各診間奔波求診卻找不出病因？當心是罹患致命的肺動脈高壓，若無及早治療，最後會造成心臟衰竭。此外，紅斑性狼瘡、乾燥症或類風濕性關節等自體免疫疾病患者也是高危險族群，提醒民眾千萬別輕忽，若有不明原因的「喘」應及早就醫。

肺動脈高壓是一種罕見的致命性疾病，病因與心肺的血管病變有關，導致肺動脈壓力升高，造成右側心臟需耗費更多能量，才能將血液送到肺臟進行氣體交換；如果沒有及早治療，最後會造成心臟衰竭，致死率相當高。

肺動脈高壓最常見的症狀為「喘」，患者只要稍作運動甚至行走幾步路就會「喘」不停！但「喘」是很多疾病共同的症狀，導致患者常於各診間奔波求診卻還不知道病因。台灣胸腔暨重症加護醫學會肺血管及肺高壓委員會召集委員徐紹勛醫師說明，肺動脈高壓患者是肺動脈發生血管的病變，胸腔科醫師可先檢查，排除常見肺部疾病後，此時需再與心臟科醫師合作才能確診是否為罹患肺動脈高壓。

中華民國風濕病醫學會肺動脈高壓工作小組召集人謝祖怡醫師補充，自體免疫疾病中如硬皮症、紅斑性狼瘡、乾燥症或類風濕性關節炎，也是續發肺動脈高壓的高危險族群，因此上述自體免疫疾病患者應定期回診追蹤，若出現不明原因的「喘」，應儘速請醫師安排進一步檢查。

除了自體免疫疾病外，先天性心臟病患者也是續發肺動脈高壓的危險群，台灣兒童心臟學會理事長王主科醫師表示，近年來先天性心臟病的外科手術及心導管治療都有長足進步，許多嚴重的小病友都可存活至成年；但即便手術成功，仍約有5-10%患者未來會產生續發性肺動脈高壓，不可輕忽。所以無論有無肺動脈高壓的症狀，術後都應該定期回診追蹤，以便早期發現、早期治療。