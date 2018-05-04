內政部：折衷方案爭取《都更法》三讀　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）都更條例自2012年啟動修法後，今(2018)年爭取立院三讀通過，內政部今(4)日發布新聞稿以人物專訪方式，讓從事都更業務14年的營建署都市更新組組長王武聰現身說法。

內政部營建署都市更新組長王武聰表示，沒有法案是完美的，但這次的都更修法至少是文林苑事件、大法官709號釋憲後的全面總整理，並強調「各方雖無法完全滿意，但是可以接受的折衷方案」。

王武聰說，這次的都更修法，就是「政府明確告訴你有多少利益」，將容積獎勵明確化，讓建商可以去跟地主談。而地主部分，若有不同意見，權益也應完整保障，須經過協調、聽證、審議等完整程序。

他舉例，台北永春都更案從2007年第一次審議到今(2018)年才正式動工。只因「前期建商與住戶沒有協調到一定程度，不同意戶在後面審議過程照樣反對，反而會延宕審議時程。」他說，未來都更條例通過後，如遇有惡意阻撓的釘子戶，政府在走完行政程序後就必須介入處理，「不會懸在那裡」，讓都更順利推動。

王武聰說，都更條例從1998年至今是第九次修正。最新的修法方向除了完備都更程序，也希望增加公辦都更的量能。根據內政部統計，全國核定的都更案超過600件，只有20幾件是政府主導，比例僅3%，若與日本的公辦都更的20%相比，台灣的公辦都更確實低了點。

他還說，外界質疑，都更不應該成為建商的一般建案，認為都更應具公益性，因此今年年中即將成立的行政法人性質的「國家住宅及都市更新中心」(簡稱住都中心心)，重點要務是辦理公辦都更案。他指出，以營建署為例，都市更新組正式人員只有10多人，主要業務是建立法規機制等，人力不足加上受採購法等限制，彈性不夠，成立住都中心後，盼慢慢增加公辦都更量能。未來住都中心的角色，也會經由主管機關同意擔任實施者。

他說，目前住都中心已規劃數個案件，由住都中心擔任實施者操盤，像是浮洲合宜住宅旁的商業區，由中央都市更新基金捐贈給住都中心做公辦都更，預計蓋商辦複合式大樓。此外，信義區有兩塊國有財產署的基地也將進行公辦都更。除了公辦都更，政府也希望輔導自辦都更。雖然民辦都更數量最多，自辦都更又比公辦多一點。而自辦又需要協助，政府也有補助前期規劃費，至目前為止有超過百案左右。

另外，對於都更是否需要整體目標呢？他說，「人會老、房子也會老」。他補充，經評估有公共安全疑慮的老屋，政府應盡速協助改建。因此在都更修法過程，特別將危老建築拉出來，制定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」。

據內政部統計，全台800多萬戶建築，超過40年以上的老屋約180萬戶，雙北更有半數以上是老屋。

王武聰提醒，都更除了重建外，還有整建跟維護也就是拉皮。而一般都會區會走重建，主要是因為房價好，重建較有誘因。但對於非都會區的部分，因每坪建造成本已接近售價，誘因不夠，或許採整建、維護方式比較可行。

他說，都更條例為達公益性目標，須限制基地面積規模，例如部分縣市須1,000平方公尺以上。因此，若危老屋需要改建的話，還要求面積規模，似不近情理，只能採用危老條例，取得住戶100%同意，就可以不用限定基地規模，不需走都更的聽證與審議程序。