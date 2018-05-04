台灣獨步全球 10分鐘驗登革熱 準確率過9成

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）柏勝生技開發出可攜式醫療檢測儀器，僅需一滴血不用專業人員，10分鐘內就能檢測有沒有感染登革熱等疾病，準確率逾9成，該計畫由科技部萌芽計畫輔導。

中央社報導，科技部100年開始推動「研發成果萌芽計畫」，聚焦台灣前瞻技術，目標為可商業化及值得投資的新創事業，計畫設置技術經理專責萌芽個案探勘與輔導，協助找出特定應用，進行概念驗證、打造原型機並完成商業計畫書，至今已培養超過40名技術經理，協助輔導提出353件早期商業化規劃，輔導核定補助146件萌芽個案，把技術市場化。

柏勝生技開發出可攜式醫療檢測儀器，不需靠專業人員操作，只要一滴血，10分鐘內就可得到媲美實驗室專業儀器準確度的檢測結果，準確度達90到95%，預計8月可望商品化。

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可攜式醫療檢測儀器，不需靠專業人員操作，只要一滴血，10分鐘內檢驗結果立即出爐。圖取自柏勝生技網頁www.blusense-diagnostics.com

主要應用於病媒蚊相關傳染性疾病檢測，包括登革熱、茲卡、日本腦炎等，今年3月獲得歐盟展望2020第二階段的中小企業200萬歐元獎金，公司估值已達新台幣5億元。

報導指出，柏勝生技執行副總孫偉芸表示，傳統登革熱等病媒蚊疾病檢測分為兩種，第一種是利用中央實驗室檢測，需要4、5小時時間，而且價格昂貴；第二種為快篩檢測，雖然時間只需20分鐘，但要靠專業人員操作，而且準確率不高，柏勝開發的可攜式醫療檢測儀器結合這兩項的優點，不但時間縮短、擁有媲美中央實驗室檢測準確率，還不需要專業人員操作。