研究：吃薑黃可以增強記憶力並使人感覺快樂

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 根據《每日郵報》報導指出，咖哩裡頭的主要成份薑黃不僅能增強記憶，也能使人感覺快樂。

薑黃主要生長在南亞、印度、印尼。它的根部以及地下莖可以磨成粉做為調味料以及天然色素使用。薑黃當中的類薑黃素含量大約占 2-6%，類薑黃素包括了本篇主要討論的薑黃素(Curcumin)以及另外兩種成分demethoxycurcumin、bisdemethoxycurcumin，它們三者在類薑黃素當中的所佔比例依序為80%、18% 及 2%。不過對人體有益的薑黃類薑黃素，但只占類姜黃素的2～6％。

在加州大學洛杉磯分校一份刊載在美國《老年精神病學期刊》(American Journal of Geriatric Psychiatry) 的研究指出，薑黃能改善人的記憶力和情緒，研究中也提及，這或許是印度人較少患阿茲海默症的重要原因之一。

這項研究的主持人史莫(Gary Small)提及：雖然研究發現薑黃素有助於增強記憶和改善情緒，不過如何發揮作用仍有待確定，但它確實能夠減輕腦部發炎，而這與跟阿茲海默病和憂鬱症有關。

不過有腎臟疾病、胃潰瘍、膽管堵塞的人及孕婦不適合食用薑黃。