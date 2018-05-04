〈時評〉由管案及綠能談政府執行力 

這一星期兩件最大的案子，首先是剛上任一週教育部長吳茂昆院士，快刀斬亂麻在4月27日宣佈爭議百日的台大校長遴選案，教育部審查結果是「不聘任管中閔」，並請台大遴選委員會重新遴選。另外一件也是與遴選有關，4月30日能源局宣佈了第一階段3.5GW的海上風機廠商遴選結果，大部分的外商都得標。結果一出，所謂台灣供應鏈的風機概念股，股價全部下跌，甚至有出現跌停板。

台大校長聘任案對台灣學術界算是非常重要的案例。而今天看到的結果以及所持的理由，不正是我在事件開始時約100天前寫的文章，《時評》2018年1月16日「教育部應退回台大校長人事案」所指出的理由完全一樣嗎？而在這過程中，我一再指出教育部長潘文忠太過軟弱沒有決斷力。事實上這件事情，教育部就可以解決，不需要搞成什麼跨部會諮詢。這樣做給有心人政治介入的口實。

果不期然，目前包括所謂聯合大學系統總校長曾志朗教授等一票人，甚至前副總統吳敦義、前總統馬英九等一票藍營的政治人物，全都跳出來，用這個理由來證明蔡政府直接介入遴選案。真的是因為政府相關部會執行力不夠，使得很容易就可以解決的問題複雜化，潘文忠其實早就該下台，辭職慢了三個月，真是延誤時機，將台灣的校園自主、學術自由及最重要的誠信治校都扼殺了。

還好，目前包括1993年推動教改時期的老戰友黃武雄教授、賀德芬教授都已經出來受訪講話，相信遲早會塵埃落定。而台大一年沒有校長也一樣很好，這一次遴選再花一年時間，好好選出一位真正能夠為台大，及以台灣為中心的校長，也不是什麼壞事。所謂塞翁失馬焉知非福！

接下來我們來看海上風機的遴選。因為此案是蔡政府要達到「2025非核家園」目標中最重大的一個案子，目前規劃海上風機發電容量由原先蔡總統競選時期的3GW，一路加碼到5.5GW，而這一次要選出3.5GW的廠商備受各方矚目。更由於標案躉購費率 5.8元，高於國際價格2.5元甚多，吸引各方逐鹿。對於誰拿到案子，其實我們不是參與投標的人沒有什麼太大的意見。

然而，海上風機投入了這麼大的資源，卻很可能使得整個電力系統由於不穩定的風力發電量過大，而更加的不穩定。況且，夏天最需要電力的時候，海上風機貢獻度很可能是非常低的，這一點我認為政府一定要有補救的方法。可惜到目前為止，政府這方面的施力實在是太差了。而能源局的官員們以及行政院能源辦公室在這方面的執行力，也是很有疑問的。

我寫過多篇有關深、淺層地熱發電的文章，例如「加速地熱補風電」、「只要給我併網發電、我就給你地熱電廠」等文章。我組公司投入地熱發電的推動工作，已經有5年多了。而要推動再生能源的蔡政府上台也已經兩年了。在地熱方面除了提高躉購費率以及4月11日環保署公告的放寬地熱發電免環評標準這兩件事之外，實際上是乏善可陳。對於像我們這些實際關切地熱而且投入，想要協助推動的廠商而言，更是覺得政府的種種做法，其實不只是沒什麼幫助，甚至在打壓我們。究其原因就是政府相關部門的本位主義，及協調單位的執行力不足所致。

例如說我們在2017年4月份環評311次大會時通過的「利澤地熱電廠開發案」，8月份正式拿到環保署准予開發的許可。但是工業局在8月底，卻通知我們土地租借期間已超過兩年半卻沒有任何建築物，違反當初的租約，要將土地收回。我們想將土地買下也不行，因一定要先有建物。但是對我們來說，這根本是不可行的，因為在通過環評之前禁止我們興建任何建物，而通過環評半個月之內就要我們把建物建好，甚至取得使用執照，這當然是不可能。

2017年8月底在利澤龍德工業區管理局開的專案會議，到今天為止已快九個月，到底可以延長多久卻在工業局及環保署之間溝通不善而搞不定。因為環評卡了我們28個月，我們要求從環評後開始算，到目前為止又經過了9個月，卻完全沒有收到可以延長多久的公文， 台灣唯一通過環評的案子受到如此待遇，可見政府部門溝通能力之差。

另外，在淺層地熱方面，2016年7月我們向農委會申請借用太平山森林遊樂區山腳下，鳩之澤溫泉區的「仁澤2號井」。想利用這一口井豐富的水量及壓力，來測試渦輪發電機組，結果已經過了快兩年，雖然行政院綠能減碳辦公室出面協調了三次，卻卡在林務局及能源局之間的不同見解，林務局一再改變立場，原先要我們做試驗性計畫，接著說是試驗性計畫應該由學校單位來執行，接著卻又運作出一個所謂的「地熱國家隊」，要花用 6億元而且是在2022年才要在仁澤地區發出2MW的電力。

如果我們借到這一口井，在今年之內我們就可以發出1MW，在明年之內可以發出2MW的地熱發電，也就是提早「地熱國家隊」三年的時間。只要我們能夠併網售電，台灣馬上就可以有一個很好樣板的地熱發電。很可惜，在林務局堅持不借地的本位主義之下，這個可以最快速打破台灣地熱發電為零現況的淺層地熱廠，直到今天還是動彈不得。這又證明了政府部門之間的本位主義，及負責協調的行政院能源及減碳辦公室的協調及執行能力大有問題啊！！