不信暖化嚴重性？　環保團體擬在北極打造巨型川普頭像冰雕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了呼籲美國總統川普（Donald Trump）重視全球暖化問題，非政府組織Melting Ice突發奇想，要在北極冰山上刻上川普的頭像，這個計畫名為「Trumpmore」。

綜合外電報導，計畫負責人Nicolas Prieto的靈感來自美國拉什莫爾山國家紀念公園（Mount Rushmore National Memorial）四位美國最偉大的總統雕像，只是場景換到了北極冰山上。

Nicolas Prieto向法媒Konbini News 表示，全球暖化是當今最重要的問題和挑戰之一。然而，還有人對其表示質疑。我們為各位雕這座冰雕，是要看這座冰雕撐多久才會融化。

自川普接任美國總統一職後，他聲稱氣候變遷為騙局，於是決定退出《巴黎氣候協定》，更退回「潔淨電力計畫」（Clean Power Plan）。非政府組織於是想用實際行動，透過這幅巨大作品，高35公尺、寬20公尺的北極Trumpmore的融化，證明給川普看，地球環境正面臨的險境。

「Trumpmore」計畫雖然一開始聽起來有點瘋狂，但Melting Ice已預計於未來幾天在crowdfunding（群眾募資）平台進行公眾集資，並研究打造巨型冰雕的可行性。一旦募集到50萬美元（約新台幣1500萬），這巨大冰雕作品將由芬蘭籍與蒙古籍團隊前往北極選址，並在多個攝影鏡頭下直播，讓川普看看北極Trumpmore從冰化為水的過程。

以下為Project Trumpmore宣傳影片