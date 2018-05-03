新二代當志工  亮眼表現獲讚賞

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）一名22歲新住民子女許藍允7年來擔任志工，並積極參與移民署服務站各項活動，今年將從金門大學畢業成為社會新鮮人，更拿下多益英語測驗855分，希望幫助新住民，成為新住民子女的正面榜樣。

受印尼籍母親潘寶蓉影響，許藍允相當熱心公益，利用課業閒暇時間到斗六市衛生所擔任志工，關心自身能力培養，積極參與移民署相關培力活動，曾2度參與新住民二代人才研習營。

但當問到從事志工的起因，許藍允坦言：「第一次當志工是在國中畢業的暑假期間，因為需要志工服務時數，所以就跟著媽媽一起去衛生所當志工。」，沒想到開啟她7年的志工生涯。擔任志工時，她熟練地幫忙民眾填寫申請表格及影印文件，如果來自印尼的新住民朋友有需要，她也會幫忙翻譯，提供協助。

雲林縣服務站主任吳天順表示，許藍允相當正面積極，除了基本的印尼語外，英文成績更是亮眼，長期擔任志工服務，為新住民朋友服務，堪為新二代表率。

移民署為照顧新住民及其子女，持續推動相關照顧服務措施，本年度預計於7月16日至7月20日舉辦「107年新住民子女新星培育營」，報名時間將於5月7日截止，期望透過適當的培訓及引導，讓新住民子女瞭解自己的優勢，歡迎就讀高中(職)以上在學學生踴躍報名參加！