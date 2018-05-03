中華電信5/4起開放預購Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

中華電信自宣布Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版率先支援One Number(可適用一號多機使用)服務，引起各界關注後，今(3)日再度宣布，107年5月4日中午12點起至107年5月10日止，只要來中華電信全台50家指定門市預購Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，並於5月底前完成購機之客戶，就有機會抽中最受果粉青睞的AirPods，限量10名(贈禮總價超過5萬元)，一號享一次抽獎機會。想要優先體驗Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，再抽獨家預購好禮，來中華電信就對了!
為滿足不同消費者的購機需求，中華電信特別推出多元資費方案與超值優惠，107年5月11日至107年8月31日止，針對已申辦大4G購機月繳1,399型以上優惠方案之客戶，提供延長租期6個月購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，購機價折2,000元至5,000元不等之優惠。
以原月繳1,399元客戶為例，只要延長租期從24個月至30個月，購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，折價2,000元後只要10,900元起；原月繳2,699元客戶，購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，折價5,000元後，也只要7,900元起。更多中華電信Apple WatchSeries 3 (GPS + Cellular)版預購與指定銷售門市、資費優惠方案等訊息，詳情請參閱http://iphone.emome.net/watch.html。