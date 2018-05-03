中華電信5/4起開放預購Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

中華電信自宣布Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版率先支援One Number(可適用一號多機使用)服務，引起各界關注後，今( 3)日再度宣布， 107年5月4日中午12點起至107年5月10日止， 只要來中華電信全台50家指定門市預購Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，並於5月底前完成購機之客戶， 就有機會抽中最受果粉青睞的AirPods，限量10名( 贈禮總價超過5萬元)，一號享一次抽獎機會。想要優先體驗App le Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，再抽獨家預購好禮，來中華電信就對了!

為滿足不同消費者的購機需求， 中華電信特別推出多元資費方案與超值優惠， 107年5月11日至107年8月31日止， 針對已申辦大4G購機月繳1,399型以上優惠方案之客戶， 提供延長租期6個月購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，購機價折2,000元至5,000元不等 之優惠。