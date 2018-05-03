善用富邦證券電子金融憑證 讓您輕鬆報稅

報稅季節到來，網路報稅儼然成為國人便利報稅的首選，而現今申報所得稅的工具更趨多元，富邦證券貼心提醒民眾，報稅不必人擠人，「富邦證券電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具，還是網路報稅的好幫手！只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子交易憑證，即可無償使用電子交易憑證報稅的便利加值服務，另外，鎖定富邦證券FB粉絲團，還有稅務專家陳秋蘭協理，直播回答報稅人的稅務疑難雜症。

富邦證券表示，2017年使用金融憑證完成報稅共有114,515件，其中，使用富邦證券電子交易憑證報稅的就有12,441件，使用次數高居整體金融憑證報稅機構的第二名，顯示富邦證券提供的電子交易憑證，深受廣大投資人的信賴及肯定。

富邦證券溫馨提醒，民眾只要預先下載國稅局的最新版報稅軟體，搭配富邦證券的電子報稅金融憑證，即可從國稅局下載戶籍、家戶所得、勞健保及扣除額等資料，免除填寫書面資料的勞累，更可透過報稅軟體自動算出最有利的計稅方式，以進行綜所稅結算申報，讓投資人體現「免出門、免排隊、免讀卡機」的理想形式，節省親自到國稅局臨櫃查詢所得時間，輕而易舉完成一年一度的報稅手續，歡迎所有納稅人都來使用「富邦證券電子金融憑證」，輕鬆讓您報好稅！富邦證券特別建立網路報稅專區(網址：https://www.fubon.com/securities/hot_new/e_tax/Tax_EC.html)，以簡單明瞭的步驟說明，協助投資人輕鬆使用網路報稅。

此外，富邦證券為感謝客戶長期支持，祭出「理財報稅大哉問」直播活動，本月份將於「富邦證券 富貴財神幫」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/fubon.sec/)開跑，由富邦證券的稅務專家陳秋蘭協理直播回答報稅人的稅務問題，為報稅新手、老手解答所有疑難雜症；若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon- ebroker.com) 或洽客服專線0800-073-588， 皆有專人提供解答及服務。

▲富邦電子交易憑證報稅五步驟 STEP BY STEP! （照片由富邦提供）