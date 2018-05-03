台灣雀巢健康兒童全球計畫  榮獲遠見企業社會責任獎

2018年《遠見雜誌》企業社會責任獎昨（2）日公布得獎名單，台灣雀巢健康兒童全球計畫榮獲教育推廣組楷模獎。台灣雀巢延續瑞士總部『創造共享價值』(Creating Shared Value)的理念，有鑑於全球兒童營養問題日驅嚴重，發起致力推廣營養及體能教育的「雀巢健康兒童全球計畫」。2010年起攜手董氏基金會，深入全台國小校園，先後推廣了「每天兩份奶」、「全穀蔬果多多益善」、「天天吃健康早餐」、「健康快樂動」等趣味宣導，同時結合地方政府培育種子教師，將計畫影響力短期間迅速推升。此計畫至今即將邁入第九年，成功將飲食均衡及健康生活教育落實全台，影響超過七萬名學童與其家庭。台灣雀巢深耕台灣多年，不僅致力於提供優質食品與美好生活，更以食品業領導者角色關心台灣下一代的營養教育，深獲校園與各界肯定。

遠見企業社會責任獎自2005年開始舉辦，是全球華人媒體最早開始推動的CSR評鑑指標，已然成為台灣評估企業社會責任落實的指標。目前邁入第14年，累積超過3,000多件企業CSR專案申請，而今年全台共有138家企業、219件參賽案例，教育推廣組僅有6組進入決選，評選的嚴謹與公正亦是此獎項具指標意義的原因之一。《遠見雜誌》企業社會責任獎今年評鑑方式將全台參賽「年度大調查」與「傑出方案」雙軌評選，勝出率僅一成五。過去台灣雀巢健康兒童全球計畫曾兩度入圍教育推廣傑出方案，此次獲楷模獎肯定，評審表示台灣雀巢的企業社會責任有效結合企業核心資源「營養知識」，具規模且有策略在知識傳達、運動推廣與行為改變上持續推動，是少數長期投入且有實質影響力的兒童健康計畫，期待未來台灣雀巢可以繼續投入，成為台灣兒童營養教育與食品安全的典範。

台灣雀巢總經理何文龍出席遠見企業社會責任頒獎典禮時表示，「雀巢身為全球最大的食品製造商，希望將我們的全球資源持續深耕台灣，成為食品產業的中流砥柱，為台灣帶來正向的力量。」八年下來雀巢與董氏基金會攜手合作創新互動式的課程: 透過能吸引孩童的短劇及帶動唱形式包裝飲食觀念，發展田園栽種體驗及DIY 課程，也設計出不受場地限制，能隨時隨地練習的勁足功，創造孩童對於營養與運動認知的記憶點，結合企業專業營養知識，用孩子的語言帶動正向行為的轉變。獲獎是一大肯定，也鼓勵我們要堅持做對的事情。」總經理何文龍更說道，「台灣雀巢健康兒童全球計畫今年邁入第九年，暑期也將公布針對國小學童生活及飲食所做健康調查的最新結果。雀巢會繼續努力，帶給更多學童與家庭健康美好的生活。」

關於雀巢健康兒童全球計畫

目前「雀巢健康兒童全球計畫」的推行，已遍及全球80個國家，估計約有8,000,000個小朋友受惠於營養均衡的教育。在雀巢致力於創造共享價值（Creating Shared Values）的精神之下，將持續推行此項活動，嘉惠世界各地的小朋友。台灣雀巢延續瑞士總部精神，自2010年開始與董氏基金會聯手發起「雀巢健康兒童全球計畫」，至今已深入全台超過480所小學，鼓勵孩子「健康吃，快樂動」，並以「每天兩份奶」、「全穀蔬果多多益善」及「天天吃健康早餐」、「健康快樂動」等多項主題，結合互動的趣味活動，展開均衡飲食的宣導，共計影響超過70,000名學童，成功帶動社會大眾對於孩童營養均衡的重視。