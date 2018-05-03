太陽公主號打造海上親子樂遊快閃園地！信義威秀徒步區搶先體驗  

公主遊輪海上最受歡迎的「史丹利熊」首度現身臺北與民眾近距離互動，更邀請沖繩吉祥物「花笠小真」共襄盛舉、一起賣萌，在現場拍照打卡留下難得的初夏回憶。緊接超萌吉祥物熱烈開場後，周末六日還有東森幼幼台的哥哥姊姊將為太陽公主號帶來親子活力表演，透過輕鬆簡單的動作，更加認識太陽公主號一同歡樂一夏！

想拿好康得好禮的民眾也照過來，周末到「海上親子樂遊」參加體驗並加入公主遊輪粉絲團與電子報會員，完成步驟即有機會抽獎，送出眾多公主好禮嘉惠消費者！此外，定時進行的太陽公主九宮格大考驗也有好康，全數過關者即可獲得紐西蘭政府純天然認證標章的紐芝蘭樂活冰淇淋，無添加人工色素、化學香料，要讓大朋友小朋友一起樂享夏宴！

公主遊輪在現場更展示說明太陽公主號今年才重點翻新的驚喜設施，像是甫獲海上最佳床墊、由睡眠博士所設計的奢享床墊，從裡到外的多層設計分別為：三層續編麻面料、發泡棉層、高密度發泡棉襯墊、發泡棉床套獨立包裹線圈與高密度底部發泡棉層層堆疊，打造出最舒適的絕佳觸感。還有因重視育教而與知名頻道 Discovery 合作推出的 Camp Discovery 探索營，提供孩童不同的分齡主題空間，包括3-12歲兒童專屬的育樂中心以及13-17歲青少年專屬的海灘小屋，讓孩子們可以一同玩樂一同學習，探索不同樂趣！

另外，公主遊輪更攜手TLC旅遊生活頻道熱門節目「帥哥主廚到你家」名廚柯提斯·史東打造的SHARE餐廳，此外民眾也可以透過現場展示牆所播放的影片，一窺他與公主遊輪合作特色餐廳的初衷與理念，柯提斯·史東特地為台灣錄製的影片中表示：「除了美味的餐點，“分享”（SHARE）才是最棒的用餐方式，期望用全新的遊輪用餐氛圍，從菜單、酒單到餐具、玻璃杯皆經過精心設計，感受最優質的服務品質；更透過彼此傳遞菜餚的動作增進親友之間的情誼，共享團聚之樂，創造最棒的旅遊時光！」。

公主遊輪太陽公主號來臺前唯一近距離機會就在「海上親子樂遊」快閃園地，露天球池更是小朋友的最愛，歡迎5/4-5/6與親朋好友一同到華納威秀中庭徒步區，感受太陽公主號的魅力！公主遊輪合作夥伴將同時會在現場接受民眾諮詢，這樣有玩有吃又能了解更多的機會，許家人、孩子一個美好暑期假期不再困難，更是母親節最好的禮物，把握時間千萬不要錯過！

一、太陽公主號「海上親子樂遊」快閃園地活動資訊

活動時間與地點

時間：2018年5月4日 - 5月6日 14:00-18:00

地點：信義威秀中庭徒步區

精彩活動內容

【史丹利熊開場秀】

5/4-6 下午 14:00～14:15 超卡哇伊的公主遊輪「史丹利熊」＆ 沖繩吉祥物「花笠小真」一同亮相一起合照萌樣，拍照打卡上傳送小禮，要讓小朋友歡樂一夏。

5/4-6 下午15:15、16:00、17:00 公主遊輪「史丹利熊」以及「花笠小真」定時活動，帶給大家神秘小禮物！

【親子帶動唱】5/5-6 下午 14:30-15:00

東森幼幼台哥哥姊姊歡樂唱跳，大家開心動一動

【互動遊戲】（5/4-6 下午 15:15、16:00、17:00 ）

公主遊輪九宮格有獎徵答：舞台區整點舉行九宮格有獎徵答活動，答對即可享公主好禮，或太陽公主號獨家合作「紐芝蘭冰淇淋」！

獎項及抽獎方式

2018/5/6 18:00臉書直播抽出：

公主遊輪高級防水背袋5名。

紐芝蘭樂活大禮5組 （473ml冰淇淋兩盒(不限口味) 、雨傘乙支、水瓶乙支）

二、2018 太陽公主號臺灣基隆港出發航程

沖繩、石垣島自主遊4天，出發日期： 7/15.22.29,8/5.12.19.26,9/2.9.16.23

沖繩、奄美大島、宮古島自主遊５天，出發日期：7/11.18.25,8/1.8.22.29,9/5.12.19.26

石垣島、沖繩、宮古島自主遊５天，出發日期：8/15

太陽公主號早鳥限定優惠

凡於5/18前報名並繳訂者可享有以下優惠方案：

內艙第二人六折及同房第三、四人優惠，每間艙房最高減6000優惠

※各項優惠只能擇一使用，不得合併使用 ※無贈送遊輪小費