《他叫簡單，他是我兄弟》挖掘人性的善與真

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）由臺北市政府文化局主辦，以文學為題的第九屆「臺北文學閱‧影展」，5月31日起至6 月14 日將於光點台北電影院上映！開幕片為改編自原著小說的《他叫簡單，他是我兄弟》My Brother Simple，以跌宕起伏的親情、悲喜交織的劇情挖掘人性的最善最真。

班恩（Ben）與弟弟甘丹（Simple）自小在母親照顧下，一同玩耍、一起長大，不僅擁有濃厚的情感，更是彼此最好的玩伴。兩人相處就跟其他兄弟並沒兩樣，唯一不同的是，今年22歲的弟弟甘丹，心智年齡仍停留在3歲。

但無論人生遇到什麼困難，兩兄弟永遠互相扶持、形影不離。然而，這一切卻都在母親意外過世後，開始變了調⋯。母親過世後，甘丹沒了監護人，必須被送到寄養家庭。班恩不忍心讓弟弟離開身邊，於是不顧法律規定，毅然帶著他逃離原本住的城市。

他們在荒郊野外度過了一個瘋狂夜晚後，班恩發現：要跟弟弟甘丹生活在一起的辦法只有一個，就是去尋找他們15年未曾見面的親生父親，兩人於是展開一場可能改變他們人生的旅程。

兄弟倆到德國漢堡的尋父公路旅行可說是狀況百出，導演更是安插了許多出乎意料的緊張劇情，看似成年人的弟弟在旅途中的不受控制常常讓觀眾捏把冷汗，並跟著班恩一起緊張。《他叫簡單，他是我兄弟》改編自法國作家暢銷同名小說，更獲德國文學獎的肯定，並由《東德男孩征美記》導演馬庫斯高勒（Markus Goller）執導，將於5月31日於光點華山播映，有興趣的觀眾千萬不要錯過！

「臺北文學閱‧影展」套票將自5月5日中午正式開賣，更推出一套六張的套票優惠，詳請請上「2018臺北文學閱‧影展」官網。