職場媽媽好崩潰 爆肝人數恐上看154萬人！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）職業媽媽蠟燭多頭燒，不僅焦慮值爆表，爆肝人數恐將上看154萬人！根據主計總處105年的「婦女婚育與就業調查」顯示，職場媽媽超級焦慮，擔憂無法加班、低薪凍薪，以及又怕為同事帶來困擾！下了班也不輕鬆，要擔心家裡開銷，操煩家事，每天工時平均落在10.2小時；為了要工作，不能親自照顧小孩，心中又有罪惡感，身心受壓中。

yes123求職網進行「職場媽媽壓力指數與生涯規劃調查」，結果在今（3）日正式出爐！調查發現，五成九的人，覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽並「不友善」！例如有六成二的媽媽透露，因為小孩要請事假時，「曾經遇過」來自公司方面的刁難；也曾經碰過「同工不同酬」情況；還有六成則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。

身為職場媽媽的「職場焦慮感」的來源，除了因無法配合加班、出差或造成同事工作量增加外，求職和薪資、獎金方面遭到歧視的人也不在少數。

「家庭焦慮感」的主要來源，則為：「家庭開銷增加與支出分配問題」、「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」、「子女教育學習和托育問題」、「一邊忙家事，一邊要分神處理公事」以及「與另一半常有爭執」等。

總體來說，不論來源是什麼，在有了小孩之後，高達八成九的職場媽媽透露，其實「每天都有」焦慮感。而且為了要工作，不能親自照顧小孩，有七成八的職場媽媽覺得「會有罪惡感」！

職場媽媽每天除了公事，還有家事要處理，想完全擁有自己的時間並不容易！有五成六的人就表示，一整年當中，並沒有一天是真正休息的，若以全國職場媽媽273.1萬人推估，所謂的「爆肝媽媽」、「過勞母親」，恐怕將上看154萬人。更有近九成的職場媽媽透露，「曾有過」離家喘息一下的念頭。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，職場媽媽除了要兼顧工作、家庭，擔憂兩者失衡和親子關係疏離外，可能還要照顧長輩，以及分擔家計，面對來自公司的績效要求，職場媽媽生活呈現「四頭燒」的結果，導致「雙壓」沉重，還有揮之不去的「雙感」：經濟壓力、身心壓力；焦慮感、罪惡感。

母親節前夕，提醒職場媽媽們，要學習適時與適度去放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，進而讓身心狀態崩潰。最後在處理生養育問題方面，女性上班族顧慮的地方更多，除了需要家人體恤與擔待，甚至需要與老闆、主管們，溝通目前的生活或婚姻狀況，藉以取得「職媽人生」的平衡點。