強化邦誼　外交部：合作計畫是台強項

多明尼加日前宣布與北京建交。外交部今天表示，中國用經濟實力作為推動外交、打壓台灣的工具，但台灣是透過務實穩健的方式推動合作計畫、強化雙邊貿易，以維繫邦誼。



外交部1日表示，中國繼去年6月挖走巴拿馬後，再度以鉅額金援誘惑多明尼加與中國建交；中國與多明尼加宣布自5月1日建交，中華民國也自即日起終止與多明尼加的外交關係，全面停止雙邊合作、援助計畫，並將撤離大使館與技術團人員。與多明尼加終止外交關係後，中華民國的邦交國目前僅有19國。



外交部發言人李憲章今天在外交部例行記者會，回應媒體詢問有關中華民國與多明尼加斷交時表示，中國大陸崛起，也利用經濟實力作為推動外交、打壓台灣國家空間的政策工具。



他進一步表示，台灣是透過「務實穩健」的方式來強化與友邦的關係，包括推動雙邊合作計畫、強化雙邊經貿關係，這都能實際幫助當地民眾；例如協助友邦推動綠能、資源回收、公衛醫療、健康衛教等合作計畫，以及從巴拉圭、宏都拉斯進口咖啡、牛肉等農產品。



他舉例，在帛琉的合作計畫包括推動校園農場、提倡健康飲食，以降低慢性病的比例。



李憲章說，這些「扎根的工作是台灣的強項」，也得到很多友邦的肯定，未來也將持續推動。反觀，中國大陸則是採取鉅額引誘、「口惠實不至」的做法。



此外，與多明尼加斷交後，知情人士告訴中央社記者，外交部將於4日召集部內相關單位、國合會等，開會討論撤離大使館、技術團等後續事宜。



媒體詢問，多明尼加在台的獎學金學生是否繼續在台就讀？李憲章說，按照慣例，學生會待到學期結束後，但仍須經開會討論後，才能做最後確定。



對於媒體報導，外交工作艱困，駐多明尼加大使湯繼仁曾打電話向當時的外交部長李大維「哭訴」，李憲章代為澄清表示，「沒有這樣的事情」。湯繼仁說，他只流過2次淚，原因是父母親過世。