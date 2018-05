不人道！　國際服飾集團停用馬海毛原料

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)總部位於美國維吉尼亞洲諾福克的非政府組織「善待動物組織」(People for the Ethical Treatment of Animals,簡稱PETA)日前向南非當局申請調查當地圈養山羊的牧羊場,並拍攝到剪羊毛業者在除毛過程中對動物不友善的影片。

數家國際知名服飾品牌,包括Gap、Zara、H&M(母公司為Inditex)與Arcadia(Topshop母公司)等在影片於週三(2)播出後,皆相繼宣布將於2020年禁用馬海毛(mohair)。

綜合外媒報導,PETA在新聞稿指出,這部影片「喚醒不少國際知名服飾企業,包含瑞典H&M、 美國Gap、西班牙Inditex與英國Arcadia對動物福利的重視,因此定訂了禁售馬海毛製品的承諾。」

安哥拉山羊的被毛是目前世界市場上高級的動物紡織纖維原料之一,由於毛料的質地輕穎、柔軟,常被用於製作毛衣、圍巾或毛毯。

PETA表示,影片是在今(2018)年1至2月間在南非12處圈養安哥拉山羊的地方拍攝,南非產出的安哥拉山羊目前供應全球一半的馬海毛紡織原料。

影片顯示剪羊毛業者將山羊從其角或前後腳以拖行的方式自牧場拖拉出來,將山羊尾巴提起後,以粗暴的方式進行剪毛作業。此外,圈養山羊的方式也不近人道。

稍後,H&M表示,對於馬海毛的工序至今尚無標準、透明又可管控的訊息可供參考。H&M強調,其產品中只有使用約0.044%的馬海毛纖維,不過將尋找替代纖維材料。

同樣地,Inditex也表示商品中僅有少量產品使用馬海毛。Inditex指出,對於PETA在牧羊場所揭露的殘忍影像感到痛心,但未曾在其供應商的牧羊場中看過類似PETA所提供的影像。

Gap則是強調「非常重視動物福利」;而Arcadia則表示對於PETA所揭露的影片表示關切。

此外,《法新社》則向上述四家集團的發言人證實,他們承諾將在2020年於系列旗下服飾品牌禁用馬海毛纖維。