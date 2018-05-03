移民署延長印、泰、柬語電話諮詢時段  熱線服務8小時    

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為擴大新住民輔導及電話服務品質，移民署自5月1日起延長印尼語、泰國語及柬埔寨語的電話諮詢服務時間，每週一至週五，上午9點至下午5點，有需要的新住民朋友皆可撥打免費「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」，尋求協助。

移民署新聞稿中指出，在東南亞語言服務部分，印尼語、泰國語及柬埔寨語原本僅提供下午4小時的服務，移民署為方便新住民朋友也能有更多時段撥打熱線求援，以便獲得更及時的協助與支援，特別延長印尼語、泰國語及柬埔寨語電話諮詢時段，而越南語的服務時間則維持8小時不變。

移民署表示，擔任東南亞語客服的人員皆是新住民，除了能完全理解來電新住民的意思之外，更能給與心靈上的支持，他們來自衛生所、法院、新住民家庭服務中心通譯部門、國小母語教學部門，語言能力極佳，能適時為有需要的新住民朋友們提供專業且友善的建議。

一位擔任泰文客服的新住民李秀金表示，許多來台的新住民，經常遇到簽證、法律問題、求職、看病、中文學習、飲食、機車考照及子女教養等問題，苦惱不知如何求援，在撥打移民署的諮詢熱線後，不僅可聽到熟悉的家鄉語言，還能得到許多政府機關提供的幫助，及家庭服務中心辦理的相關課程，覺得很貼心。

移民署理解新住民初來台時，因語言文化及生活習慣的差異，難免感到擔心與害怕，藉由本熱線提供更便捷的服務，歡迎大家多加利用。