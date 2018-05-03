環保署升格環資部　李應元：不會成為天下第一大部

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院會今（3）日通過組織改造草案，環保署將升格為環境資源部。對此，環保署署長李應元表示，環資部不會成為「天下第一大部」，而面臨氣候變遷的挑戰，成立環資部有其意義。

行政院會今日通過行政院人事行政總處簽陳內政部等機關擬具的「內政部組織法」修正草案等43項組織法草案，將送請立法院審議。

行政院長賴清德表示，為完成行政院組織改造法制作業，此次修正主要就尚未完成立法的內政部、環境資源部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部等部會，依其功能屬性，進行最適權責分工與整合，以利業務推動。

賴院長指出，該案送請立法院審議後，請人事總處及相關部會依行政院定案的組改政策，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，以早日完成修法程序。

根據《中央社》報導，修法後，環保署升格為環境資源部，並將新增許多業務，除了新設水資源保育署，承接經濟部水利署的水資源保育業務，交通部中央氣象局也將移入環資部成為中央氣象署。

此外，環資部將納入農委會特生中心、林務局及林試所大部分業務，並將設置森林及自然保育署，以及生物多樣性及森林保育研究所。

經濟部礦務局、中央地質調查所與農委會水土保持局則合併為水土保持及地質礦產署。

人事行政總處人事長施能傑在院會後新聞記者會上說明，環資部業務擴大後，幾乎是新設部，不等於原本的環保署。

環保署長李應元則表示，環資部的人員及預算都不及內政部、國防部或教育部，不會是「天下第一大部」，然而面臨氣候變遷等挑戰，政府成立環資部有其意義。

此外，依據行政院規劃，內政部轄下的營建署將改制為國家公園署與國土管理署，其中國家公園將繼續由內政部管理。

經濟部轄下的水利署將一分為二，水權調度、水利開發與整治業務，續留經濟部改制的經濟與能源部，而地下水、溫泉水等水資源保育業務則將移到環資部。

交通部觀光局則將升格為觀光署、中小企業處將升格改制為中小企業創新發展署，加工出口區管理處與工業局裡的工業區部分，將整併為產業園區管理局。

最後，農委會升格成農業部後，將新設農村及農田水利署、農民服務及農業金融署，以及農業科技園區管理中心。

根據人事行政總處，《行政院組織法》於2010年2月3日修正公布，行政院設14部、八會、三獨立機關、一行、一院，以及二總處。將37個部會精簡為29個機關，並自2012年起施行。

截至目前為止，已完成23個部會組織法案的立法，而大陸委員會組織草案日前也已函送立法院審議。此次經行政院重行檢討，將內政部等五個部會及所屬合計43項組織法案，重行函送立法院審議。