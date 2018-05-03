業界最「佛心」！易飛網2018夏季旅展祭3箭攻「千禧世代」

沒有最「狂」、只有「更狂」！今年上半年度最大場實體旅展台北國際觀光博覽會將於5月4日登場，國內旅遊電商平台易飛網ezfly今（5/2）搶先發佈為期17天的「2018夏季線上旅展」，由總經理周昀生領軍所有一級主管，宣布祭出「1元機票天天送」、「破盤限時搶」及「旅遊分期輕鬆購」等3支箭，瞄準「Y世代」、「千禧世代」年輕族群，標榜上半年度業界最「佛心」線上旅展，除與台北國際觀光博覽會互別苗頭外，創新行銷手法預期將在高度競爭的旅遊市場中成為「佼佼者！

旅展黃金週7天 1元機票天天「佛心」送

迎接暑期旅遊旺季，旅遊業者無不使出渾身解術，從線上到線下旅展百家爭鳴。而易飛網ezfly今召開記者會宣示「砸重本」，總經理周昀生表示，自5月4日上線開始，首週黃金週祭出的第1支箭——「1元機票天天送」，共囊括5家航空公司、6個航點，其中以價值最貴的台灣虎航台北-大阪來回機票最吸睛，另像是台灣虎航台北-東京、中華航空台北-香港、長榮航空台北-香港、遠東航空台北-峴港及新潟等也在名單之列，盼透過網路社群的高擴散力引領話題、導入人流、創造買氣。

654項破盤商品 黃金週天天釋出限時搶

旅展第2支箭——「破盤限時搶」也是黃金週7天限量，涵蓋自由行、各式票券及上網卡等適用於日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、中港澳及國內花東、離島共654項商品。以破盤價格劃分為五大類，其中「百元有找」包含首爾Running Man主題體驗館、Savoey Thai泰式海鮮餐廳雙人券及新加坡地鐵悠遊卡等；「千元有找」則有東京台場大江戶溫泉券、關西周遊卡二日成人券及日韓、新馬與中港澳旅遊上網卡；「三千元有找」包括SUN Q北九州3日券、東京迪士尼券+立木津巴士券、立榮假期花蓮太魯閣+清水斷涯一日遊及金門小資自由行；「七千元有找」為澎湖福朋喜來登機+酒及馬祖藍眼淚船遊南北竿4日；「萬元有找」則主推東京自由行5日。

免卡旅遊分期輕鬆購 搶攻「千禧旅遊商機」

而旅展第3支箭——「旅遊分期輕鬆購」創下國內旅遊電商首例，針對年滿20歲的「千禧世代」，凡透過易飛網ezfly，不須信用卡，本次旅展各類型商品（除機票外），皆可享最高6期零利率優惠。周昀生說明，在數位時代浪潮下，「千禧世代」族群慣於使用不同行動載具接觸各國文化資訊，例如韓劇或日劇等，衍生出可觀的「千禧旅遊商機」，但想出國卻常受制於現金不足或無信用卡的窘境。易飛網洞察這群千禧世代的需求，打造史無前例的「旅遊分期輕鬆購」，替這群「無卡族」找到解方。不過，周昀生也提醒，申請人須在確定半年內財力可支付的前提下，透過簡單6個步驟方可完成申請手續，且繳款「無紙化」、「行動化」，下載APP後，就能手持行動裝置到超商繳款，輕鬆一「指」搞定！

萬元大阪自由行「秒變」月繳1千8 網友淚推「超佛心」

舉例而言，本次旅展共推出「買到賺到自由行」、「有夠熱門團體旅遊」、「錯過可惜廉航機票」、「行家精選國際機票」、「限量搶購暑期放價」及「黃金週破盤商品大放送」等6大主題及上百種商品。像是「買到賺到自由行」中的11大主打商品中，年輕人最愛的「超人氣大阪自由行5日10,888起」，若採最高分6期付款，平均1個月僅須繳1,815元；而暑期度假勝地「印尼峇里島獨棟泳池別墅自由行5日14,990元起」，6期付款、1個月僅負擔2,499元；至於國內旅遊「澎湖最夯迷你團七美跳島3日遊11,900元起」，以6期支付、月繳也不到2千元，網友淚推「超佛心」！

旅展廉航3大主打星 AirAsia、台虎接力吸客

值得注意的是，在「錯過可惜廉航機票」專區中有3大主打吸睛商品，以「AirAsia線上旅展」打頭陣，自5月2日至11日，首度與易飛網攜手推出為期10天的促銷檔期，祭出10航點通通85折優惠，鄰近亞洲航點包括吉隆坡、馬尼拉及菲律賓克拉克，最划算1,199元起（未稅），紐澳則有黃金海岸、柏斯、雪梨、墨爾本及奧克蘭2,899元起（未稅），另海島航點則包括峇里島及馬爾地夫。至於「台灣虎航限時搶購」則為第2大主打，接力於5月14日至5月16日3天期間，推出訂購即享最高折扣198元活動。第3大主打係指於5月23日前訂購易飛網任一廉航機票，即可參加抽獎活動，有機會獲得馬來西亞Tune Hotels系列三天兩夜住宿券。

根據民航局統計，目前共有21家廉價航空經營台灣航線，2017年廉航旅客量達到902萬人次，佔航空旅客量16.6%，屬兵家必爭之地的自由行市場。周昀生指出，易飛網擁有全台唯一整合15家廉價航空的比價網站，包括台灣虎航、捷星、酷航、酷鳥、春秋、樂桃、香港快運、AirAsia、越捷、宿霧、香草、德威、濟州易斯達、皇雀等航空公司，不僅去回可搭配不同航空，比價訂票更只要30秒就能搞定，且網頁或手機版介面設計都相當「人性化」，能讓每位旅客「一站式」購足心目中的旅行組合，自2015年成立後至去年底止，3年內創造超過50萬張機票的銷售佳績！周昀生說，相較於直接到廉價航空公司官網購買機票，來易飛網比價網購買更安全、有保障，因為除設有專業客服人員外，還提供完善的售後服務，想退票或有其他服務需求，易飛網都能做旅客的貼心管家。